台東大學師範學院長交接 前校長劉金源見證捐10萬挺棒球隊

台東大學前校長劉金源（前排中）捐贈10萬元支持東大棒球隊發展。（記者黃明堂翻攝）

國立台東大學師範學院今天舉行院長交接暨捐贈儀式，卸任院長賴亮郡交接給新任院長溫卓謀，由校長鄭憲宗親自監交。曾任校長的劉金源教授見證師範學院新舊任院長的交接，也慷慨捐贈10萬元予棒球隊，為學生選手加油打氣，展現對母校體育發展的深厚情誼。

賴亮郡回顧任內歷程，感謝歷任校長的信任與支持，使其得以推動多項大型計畫並累積寶貴經驗。新任院長溫卓謀則表示，承接院長職務是一份榮耀，更是一項責任，師範學院在歷任院長與師長奠定的良好基礎上，已具備面對未來挑戰的堅實能量。

院長交接儀式後，隨即舉行劉金源前校長捐贈儀式。劉為東大競技運動科學系及棒球隊成立的重要推手，長期關注競技運動與棒球隊發展。他表示，看到棒球隊自草創以來逐步茁壯，在資源有限的情況下，仍能於全國賽事中，在3所體育大學環伺之下脫穎而出，深感感動與振奮，也期盼運動競技能成為台東大學的重要特色，未來願持續以實際行動支持球隊發展。

競技運動科學系主任陳秀惠於會中介紹棒球隊發展歷程指出，東大棒球隊為東部第一支大學棒球隊，由資歷深厚的A級棒球總教練高克武及前職棒球員王信民教練領軍，自創隊初期僅17位球員，逐步發展至近60人規模，近年來穩定挺進全國前8強。球隊於112年全國梅花旗大學錦標賽奪冠，115年1月更於114學年度大專盃公開一級賽事榮獲季軍，成績亮眼。

台東大學師範學院卸任院長賴亮郡（右）與新任院長溫卓謀（左）進行印信交換、鄭憲宗校長（中）親自監交。（記者黃明堂翻攝）

