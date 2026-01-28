為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    台中蛋場爆H5N1禽流感 衛生局急匡接觸者：國內無人類病例

    2026/01/28 18:05 記者蔡淑媛／台中報導
    台中市豐原區牧場檢出動物H5N1禽流感疫情,市府動員清消。(市府提供)

    台中市豐原區牧場檢出動物H5N1禽流感疫情，市府動員清消。（市府提供）

    台中市豐原區豐康牧場飼養7000隻蛋雞，昨（27）日驚傳1700隻異常死亡，業者隱匿疫情未報，市府今天證實禽場檢出動物H5N1禽流感疫情，衛生局表示，從去年至今監測疫情，全國及台中市皆無人類新型A型流感確定病例，請民眾毋須恐慌。

    衛生局長曾梓展表示，該養雞場是蛋場，沒有出售雞肉，只賣蛋，食安處稽查人員今天上午已到場下架回收所有雞蛋，並追蹤列管。

    台中市動保處表示，26日晚間10時許接獲民眾舉報，指豐原區一處蛋雞場疑似有大量家禽異常死亡，隔日即派員前往訪視，確認該場家禽確有異常死亡，採集病禽樣本送驗及移動管制，檢驗結果目前已證實是禽流感病毒陽性。

    市府目前已成立前進指揮所，目前已完成該案場及周邊半徑3公里內禽場消毒，並對所有工作人員、人車進行管制，後續亦將對流出的蛋進行追蹤、下架以及銷毀，並依法處5萬至100萬元罰鍰，另死亡雞隻未依規定送化製處理，也將依《畜牧法》裁罰。

    因應豐原區禽場檢出動物H5N1禽流感疫情，衛生局將與動保處協力匡列禽場相關工作人員、造冊及防疫衛教，並持續追蹤大於10日，若期間出現發燒等疑似類流感症狀時，將轉介就醫及由醫師評估後研判通報採檢。

    衛生局說明，禽流感病毒不耐高溫，科學實證確認，蛋品只要經「徹底加熱」煮熟即可有效消滅病毒，食用的食安風險較低，請民眾保持警覺不要恐慌。

    衛生局指出，該業者主動聲明，願接受消費者退費，客服專線04-25360989，有食用疑慮的民眾可撥打詢問退貨退費事宜；同時，食安處將派員至蛋場稽核其退貨處置流程，採取「嚴密監督」立場，確保民眾退回的蛋品經妥善處理，保障消費者權益。

    台中市豐原區牧場檢出動物H5N1禽流感疫情，市府動員清消。（市府提供）

    台中市豐原區牧場檢出動物H5N1禽流感疫情，市府動員清消。（市府提供）

