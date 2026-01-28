「海帶為何要打結？」220萬人不解 資深菜販揭「3大妙用」

資深菜販揭曉海帶打結有3個原因。（資料照）

海帶是台灣餐桌常見的食物，不過有網友提問，「為什麼海帶都要打一個結？」貼文引來超過220萬人次瀏覽。對此，資深菜販廖炯程就曾指出，其實海帶打結有3個原因，分別是「避免沾鍋、疊黏在一起」、「方便夾取」及「增加口感層次」。

一名網友在Threads發文表示，他很好奇，「海帶結到底是人打結的，還是機器打結的？」貼文曝光後，引來超過220萬人次瀏覽，紛紛歪樓表示，「在煮的時候，海帶會趁火打結」、「海帶成年的時候父母都會幫他打結」、「海帶一直在等能打開他心結的人」，笑翻許多網友。

對此，菜販廖炯程就曾在臉書分享，海帶在採收時是一大片、像布那樣柔軟的褐藻，經過熱水燙洗、日曬風乾後會變成乾貨，再重新泡發回來、裁剪成長條狀，這時才進入「打結」切成蝴蝶結的工序。資深大姐會一手抓著海帶條，一手翻腕打結，再拿刀快速裁斷，「只要一秒鐘，就能打一個漂亮的結！」

至於為什麼要打結，廖炯程說有三個原因，第一、「避免沾鍋、疊黏在一起」，水煮時如果沒打結，海帶會黏在鍋底容易燒焦，打結可以讓它在湯裡、滷鍋裡自由翻滾。第二、「方便夾取，不滑手」，海帶含有天然的可溶性海藻膠，煮過後會變得咕溜，一片片扁平的海帶很容易滑掉。打結後的海帶變得立體、有形狀，用筷子夾、湯匙撈都方便。第三、「增加口感層次」，打過結的海帶在咀嚼時會更Q、更紮實，比起一大片海帶吃起來有層次、有彈性。

