為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    「海帶為何要打結？」220萬人不解 資深菜販揭「3大妙用」

    2026/01/28 19:00 即時新聞／綜合報導
    資深菜販揭曉海帶打結有3個原因。（資料照）

    資深菜販揭曉海帶打結有3個原因。（資料照）

    海帶是台灣餐桌常見的食物，不過有網友提問，「為什麼海帶都要打一個結？」貼文引來超過220萬人次瀏覽。對此，資深菜販廖炯程就曾指出，其實海帶打結有3個原因，分別是「避免沾鍋、疊黏在一起」、「方便夾取」及「增加口感層次」。

    一名網友在Threads發文表示，他很好奇，「海帶結到底是人打結的，還是機器打結的？」貼文曝光後，引來超過220萬人次瀏覽，紛紛歪樓表示，「在煮的時候，海帶會趁火打結」、「海帶成年的時候父母都會幫他打結」、「海帶一直在等能打開他心結的人」，笑翻許多網友。

    對此，菜販廖炯程就曾在臉書分享，海帶在採收時是一大片、像布那樣柔軟的褐藻，經過熱水燙洗、日曬風乾後會變成乾貨，再重新泡發回來、裁剪成長條狀，這時才進入「打結」切成蝴蝶結的工序。資深大姐會一手抓著海帶條，一手翻腕打結，再拿刀快速裁斷，「只要一秒鐘，就能打一個漂亮的結！」

    至於為什麼要打結，廖炯程說有三個原因，第一、「避免沾鍋、疊黏在一起」，水煮時如果沒打結，海帶會黏在鍋底容易燒焦，打結可以讓它在湯裡、滷鍋裡自由翻滾。第二、「方便夾取，不滑手」，海帶含有天然的可溶性海藻膠，煮過後會變得咕溜，一片片扁平的海帶很容易滑掉。打結後的海帶變得立體、有形狀，用筷子夾、湯匙撈都方便。第三、「增加口感層次」，打過結的海帶在咀嚼時會更Q、更紮實，比起一大片海帶吃起來有層次、有彈性。

    在 Threads 查看

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播