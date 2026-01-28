為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    還沒冷完！明晨2區跌破10度白天重回20度 週六恐再迎冷氣團

    2026/01/28 17:36 記者林志怡／台北報導
    未來一週溫度趨勢。（中央氣象署提供）

    受到東北季風影響，今日氣溫略有下降，明日清晨將迎來這波冷空氣最低溫，竹苗、金門等局部氣溫可再跌破10度，但白天起氣溫可重回20度以上，週末受到中層雲系通過影響，各地轉為多雲或有雨的天氣，週六起將有另一波東北季風影響，且冷空氣強度不排除再上修為大陸冷氣團，仍需持續觀察。

    中央氣象署預報員鄭傑仁說明，明日雖東北季風逐漸減弱，但清晨受到輻射冷卻影響，各地仍有低溫，西半部、宜蘭地區約12至15度，竹苗、金門等局部氣溫僅10度或以下，花東約16至17度，白天氣溫則明顯回升，北部、東半部氣溫重回20至23度，中南部約24至26度。

    鄭傑仁說，週五受中層雲系通過影響，各地多雲，僅東半部、恆春半島有局部短暫雨；週六花東、恆春半島白天受到偏東風影響，有局部短暫雨，但隨著鋒面通過與東北季風增強影響，中部以北、宜蘭將逐漸轉為局部或零星短暫雨的天氣，南部地區大致維持多雲的天氣。

    週日至下週二受到東北季風影響，加上中層水氣通過，週日降雨最明顯，北部、宜蘭地區有短暫雨，中部、花東、恆春半島有局部短暫雨，南部地區多雲，下週一北部、宜蘭、花蓮、中部山區有局部短暫雨，台東、恆春有零星短暫雨，中部平地、南部地區多雲。

    鄭傑仁指出，下週東北季風影響期間，目前預估中部以北、宜蘭夜間清晨氣溫約13至15度，南部、花東夜間清晨約15至18度，白天北部、宜花地區氣溫下滑至17至20度，中部、台東地區約22至23度，南部地區約25至26度，但不排除冷空氣強度上修為大陸冷氣團，仍需持續觀察。

    未來一週降雨趨勢。（中央氣象署提供）

