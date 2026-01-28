為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    全成基金會連20年辦獨老圍爐 台中郵局首度客製郵票送年禮

    2026/01/28 17:35 記者蔡淑媛／台中報導
    全成基金會連續20年為社區獨居、弱勢及服務的長者舉辦圍爐。（記者蔡淑媛攝）

    全成基金會連續20年為社區獨居、弱勢及服務的長者舉辦圍爐。（記者蔡淑媛攝）

    全成基金會連續20年為社區獨居、弱勢及服務的長者舉辦圍爐，今天席開24桌邀請300名老人圍爐，台中郵局首次與基金會合作為服務長者設計「守護社區老朋友」客製化郵摺，當作年節賀禮，有人瑞104歲的尹爺爺、91歲陳爺爺在志工陪伴下吹蠟燭過生日的照片也做成郵票，他開心說，沒想到自己也能成為郵票主角。

    全成基金會董事長聶玉美與台中郵局副局長王素珠共同將守護社區老朋友郵摺送給圍爐長者，聶玉美說，與郵局特別客製專屬獨老慶生活動郵票贈送給獨老長輩當年節賀禮，希望與長輩圍爐，也能獲得獨一無二年節賀禮。

    台中郵局表示，第一次與社團合作特製長者生活郵摺，將全成基金會志工陪伴長者活動、慶生等照片做成郵票，每張郵摺的郵票票面共135元。

    聶玉美說，這次圍爐出動長照交通車接送長者，租用3輛遊覽車邀請海線大安區、清水區、梧棲區等9行政區獨居老人一起共享圍爐餐會，多家企業、團體也準備年過年物資大禮包贈送，台中心馨慈善協會特別於現場提供禦寒保暖帽，陪伴現場與會者一起過年冬。

    全成基金會連續20年為社區獨居、弱勢及服務的長者舉辦圍爐，台中郵局首次發行「守護社區老朋友」客制化郵摺，當作年節賀禮。（記者蔡淑媛攝）

    全成基金會連續20年為社區獨居、弱勢及服務的長者舉辦圍爐，台中郵局首次發行「守護社區老朋友」客制化郵摺，當作年節賀禮。（記者蔡淑媛攝）

    全成基金會連續20年為社區獨居、弱勢及服務的長者舉辦圍爐，人瑞尹爺爺開心吃辦桌。（記者蔡淑媛攝）

    全成基金會連續20年為社區獨居、弱勢及服務的長者舉辦圍爐，人瑞尹爺爺開心吃辦桌。（記者蔡淑媛攝）

    全成基金會連續20年為社區獨居、弱勢及服務的長者舉辦圍爐。（記者蔡淑媛攝）

    全成基金會連續20年為社區獨居、弱勢及服務的長者舉辦圍爐。（記者蔡淑媛攝）

    基金會舉辦圍爐，也準備過年物資大禮包贈送當伴手禮。（記者蔡淑媛攝）

    基金會舉辦圍爐，也準備過年物資大禮包贈送當伴手禮。（記者蔡淑媛攝）

