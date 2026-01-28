為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    錯過再等一年！高雄農改場1/31迎賓日 賞花聽草地音樂會

    2026/01/28 17:28 記者葉永騫／屏東報導
    高雄區農業改良場31日一年一度「迎賓日」，可以在美麗的花田拍照。（記者葉永騫攝）

    農業部高雄區農業改良場31日舉行迎賓日，今年除了有花卉、蓮霧、蜜棗展售，還可以欣賞美麗的花卉、手作DIY、草地音樂會等活動，適合親子在假期中同遊，農改場每年只開放1天，機會難得。

    一年一會的高雄區農業改良場31日開啟大門迎接民眾到場內參觀，今年以「智慧務農、循環永續」為主題，當天展示農業研發成果，以及農特產品和地方料理展售，現場也有熱帶花卉設計展示、各式手作DIY體驗活動、戶外景觀花卉區、蓮霧與棗優質得獎果品展示，還有智慧農機現場展演、草地音樂表演等精彩節目，相當適合親子同遊，共享農業嘉年華的熱鬧氣氛。

    高雄場指出，近年來，台灣在農業創新與技術推廣方面成果豐碩，多項研發技術成功移轉，智慧農業逐步落實於農業現場，讓民眾能近距離接觸最新農業科技與應用成果，現場將表揚全國十大績優農業產銷班，還有DIY體驗與親子活動，包括稻草手作納福小劍山、多肉植物療癒組盆、回收木料蕨板植栽、洋蔥皮天然拔染、創意熊熊布偶Boom米香體驗，以及親子同樂擊水球等，戶外更有景觀花卉區，提供民眾賞花、拍照打卡的好去處。

    高雄場長羅正宗說，迎賓日也邀集神農獎得主、績優產銷班、家政班、農會、合作社場、青年農民及原住民社區部落等，共計62攤展售在地特色農特產品與地方料理，消費者與生產者能直接交流，讓親子共度歡樂美好的一天。

    高雄區農業改良場的花卉相當的美麗。（記者葉永騫攝）

    高雄區農業改良場31日開放民眾參觀。（記者葉永騫攝）

