幸福企業！高鐵升級休憩空間 留人才備戰新世代列車來台

高鐵組員休息室規劃獨立躺椅空間，具平躺及延伸功能，分為男女區域，若需安靜空間小睡片刻，可透過調派櫃台進行登記申請使用時段，並由調派同仁協助出勤時間提醒。（記者吳亮儀攝）

台灣高鐵公司向日本JR東海公司購買12輛最新款的列車N700S，並做成台灣版本N700ST，第一組列車預計今年8月抵台。為備戰新世代列車來台、需要招攬並留住更多人才，除了好薪水和好獎金外，本月啟用改裝過後的組員休息空間，包括用餐區、沙發區、躺椅休息室、簡報室和公用電腦區，以及隨時都有鮮食的櫥櫃。

高鐵公司今天（28日）舉行高鐵左營第二檢修廠上梁典禮，同時曝光剛剛完工啟用的南區運轉中心升級改裝，希望讓組員在勤務空檔可以得到充分休息，也為未來迎入新世代列車做準備。改裝後將空間區隔為「用餐區」及「沙發區」，讓想用餐的組員與想安靜休息的組員，彼此互不打擾，獲得更充分的休息；更設有按摩椅，讓組員可以消除疲勞。

請繼續往下閱讀...

另外有「休息室」內設可完全平躺的獨立躺椅，提供組員在完全安靜的空間睡覺休息，不僅可預約使用，還提供專人提醒出勤時間的服務，讓組員可以更安心地休息。

整體採原木色系的空間設計，搭配柔和燈光，不僅設有「簡報室」、「公用電腦區」方便組員進行工作準備，更在細節處增加設計，例如在餐桌上另提供充電插座。

高鐵列車組員包括駕駛、列車長及服勤員，截至去年底總計768人，有北區、中區及南區3個運轉中心，分別於南港、台中、左營，負責組員報到及管理，同時規劃舒適的工作及休息空間，支援一線人員全力投入服務。其中，南區運轉中心規模最大，約可容納150位組員同時在此休息。

高鐵新世代列車影片https://www.youtube.com/@THSRFan

隨時都有鮮食的櫥櫃，提供同仁取用團膳、下午茶及使用冰箱/微波爐等設備。（記者吳亮儀攝）

用餐區配置餐桌椅，可提供高鐵同仁用餐休息，6人座餐桌提供桌上充電插槽。（記者吳亮儀攝）

沙發區訂製舒適且具備充電插槽的沙發組及兩座按摩椅。（記者吳亮儀提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法