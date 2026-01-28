為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    重溫5、60年代童年美食 馬公幼兒園爆米香文化教育落幕

    2026/01/28 17:14 記者劉禹慶／澎湖報導
    五、六零年代童年零嘴，重現馬公市立幼兒園。（馬公市公所提供）

    五、六零年代童年零嘴，重現馬公市立幼兒園。（馬公市公所提供）

    爆米香是5、60年代童年美食，但近年來技藝傳承面臨中斷危機。馬公市公所持續推動在地文化教育的步伐，澎湖爆米香職人方孟敏今（28）日前往市立幼兒園澎南分班，分享新鮮現做的爆米香，完成東衛分班、園本部及澎南分班3場分享行動的最後一站。

    馬公市長黃健忠出席捐贈儀式，除肯定方孟敏長年堅持古法、主動走入校園的善行，更感謝他用一口甜米香口感，成為孩子心中認識家鄉文化的起點，並與小朋友一同品嚐童年美食口感，重溫昔日物資不富裕年代小朋友的零嘴。

    方孟敏人稱「米香阿伯」，長年走村串巷販售自製爆米香，以純手工製作與對土地的情感著稱。此次主動捐贈分享，沒有浮誇的儀式，卻有最真摯的陪伴。他以實際行動讓孩子們不只品嚐點心，更在日常生活中感受文化的溫度、人與人之間的善意。活動中，澎南分班的小朋友們也以海洋廢棄浮球製作彩繪小吊飾回贈方孟敏，童稚筆觸蘊含著最純粹的感謝，形成一段動人的交流時光。

    黃健忠表示，文化的傳承，不一定要靠厚重的教材，而是來自生活中的一份用心。孩子們在米香的香氣中，學習感謝與分享，也從中認識自己的家鄉。市公所未來將持續整合優質在地資源，讓文化教育深耕校園，透過公私協力，讓每位馬公囡仔從日常中感受城市的關懷與文化的力量。

    馬公市立幼兒園爆米香三部曲，在澎南分園圓滿結束。（馬公市公所提供）

    馬公市立幼兒園爆米香三部曲，在澎南分園圓滿結束。（馬公市公所提供）

