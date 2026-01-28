九如巴轆公園爆汽機車違停亂象 縣府：查獲最高罰1萬

屏東縣政府在巴轆公園設有停車場指示牌。（屏東縣政府提供）

以屏北旗艦共融遊戲場規格打造的屏東縣九如鄉新地標「巴轆公園」，斥資近1.2億，17日啟用後迅速成為親子放電的熱門首選，週末人潮更是暴增，出現汽、機車駛入公園停放亂象，縣府說，這已嚴重威脅孩童安全，最高可罰1萬元。

縣府工務處今（28）日說，公園內嚴禁任何汽機車駛入或停放，近日發現有部分民眾將汽機車駛入公園內停放，不僅破壞景觀，更嚴重威脅孩童安全，為守護在園內奔跑的孩子們，相關單位將密集派員巡查，若發現違規駛入公園行為，將依《屏東縣公園管理自治條例》處新台幣500元至1萬元罰鍰，呼籲民眾共同維護優質環境。

請繼續往下閱讀...

工務處說明，為讓大小朋友們都能享有高品質的親子時光，縣府特別提供停車免煩惱的「內行玩法」，假日期間，若巴轆公園周邊停車位已滿，民眾可將車輛停放「屏東縣九如鄉果菜批發市場」，不但能避開車流，還能享受悠閒的假日氛圍。

為維護遊玩品質，鄰近屏東市還有獲獎無數的「縣民公園」及「屏東公園」遊戲場，同樣延續屏東遊戲場DNA，設施多元、趣味十足，縣府建議在人潮眾多時，親子可彈性轉換陣地遊玩，且適逢「屏東燈節」期間，待夜幕垂降後，還能帶著孩子順道賞燈，一次收獲兩種不同的快樂記憶。

假日期間若巴轆公園周邊停車位已滿，民眾可將車輛停放至「屏東縣九如鄉果菜批發市場」。（屏東縣政府提供）

啟用以來超受歡迎的九如巴轆公園。（屏東縣政府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法