    首頁 > 生活

    優化羅東轉運站周邊交通 宜縣府編1600萬元

    2026/01/28 16:53 記者江志雄／宜蘭報導
    宜蘭縣代理縣長林茂盛今天到羅東轉運站視察，希望優化工程完工後，提升周邊的通行效率與行車安全。（圖由宜蘭縣府提供）

    宜蘭縣羅東轉運站2024年9月啟用後，1年進出人數多達500萬人次，是縣內溪南地區公共運輸交通樞紐，由於人車眾多，周邊2處路口容易回堵，縣府編列1600萬元辦理交通優化，增加左轉專用車道等新設施，預計3月動工，7月完工。

    羅東轉運站周邊交通優化工程，針對羅東鎮光榮與傳藝路口、光榮路與東宜二路口2處重要節點作改善。代理縣長林茂盛今天（28日）到場勘查，希望工程完成後，提升羅東轉運站周邊的交通行效率與行車安全。

    宜蘭縣政府交通處長黃志良說，羅東轉運站旁的傳藝路、羅榮路設有3處接送區，交通尖峰時段不敷使用，常造成車流回堵，縣府透過交通優化工程，在鄰近的光榮路另設2處接送區，方便轉運站乘客接駁。

    此外，羅東鎮光榮與傳藝路口、光榮路與東宜二路口，將增設左轉專用車道及行人庇護島、繪設綠色行人穿越線（斑馬線）、強化標線防滑係數，並調整人行及車行動線配置，全案已完成規劃設計，進入招標階段，3月便可進場施工。

