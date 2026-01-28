為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    後龍王爺宮大排遭棄235隻死雞「檢出H5N1」 疑台中養禽場亂丟

    2026/01/28 16:43 記者蔡政珉／苗栗報導
    後龍王爺宮大排被棄百餘隻死雞，檢出H5N1。（資料照）

    後龍王爺宮大排被棄百餘隻死雞，檢出H5N1。（資料照）

    苗栗縣後龍鎮外埔里王爺宮大排26日被發現遭棄置235隻死雞，引起地方關注，苗栗縣政府今天下午也公布，28日接獲獸醫研究所通知死雞確診H5N1亞型高病原性禽流感，已針對周邊環境全面清消，另啟動周邊3公里內養禽場健康訪視。

    苗栗縣政府動物保護防疫所指出，當日接獲通報後立即採樣送驗，隨後委由化製廠將雞屍銷毀，獸醫研究所今日通知死雞確診H5N1亞型高病原性禽流感。

    苗縣府動防所表示，26日接獲民眾通報後，第一時間即啟動防疫應變機制，完成包括現場清點指定化製清運、採樣送驗及擴大清消周邊全面消毒等處置措施；27日接續針對周邊3公里內10場養禽場進行健康訪視，結果雞隻健康狀況良好，另同步協助場區周邊消毒，輔導業者加強場區及車輛消毒，落實自主防疫與生物安全管理；28日繼續完成3公里內養禽場採樣送檢。

    苗栗縣政府表示，非法棄置病死禽隻已涉嫌違反動物傳染病防治條例規定，循線追查並已掌握行為人，初步指向台中地區的養禽場，已密切與台中相關單位聯繫中。苗栗縣府強調，將依長鍾東錦指令，依法徹查行為人身分，並依相關法規處以最高100萬元罰鍰，從嚴辦理、絕不寬貸，以確保防疫體系完整與公共安全。

