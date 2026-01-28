為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    屏東長治養豬場違規廚餘餵豬 重罰120萬

    2026/01/28 16:44 記者羅欣貞／屏東報導
    屏東縣長治鄉一處養豬場經防疫稽查人員現場查獲，蒸煮槽內含有家用廚餘。（屏東縣政府提供）

    屏東縣長治鄉一處養豬場經防疫稽查人員現場查獲，蒸煮槽內含有家用廚餘。（屏東縣政府提供）

    為防範非洲豬瘟入侵，屏東縣政府持續強化養豬場防疫稽查，聯合稽查小組於去（2025）年12月30日查獲長治鄉一處養豬場，違規使用廚餘及死廢畜禽等動物性廢渣作為飼料，事證明確，縣府今（28）日公布裁處結果，依違反《動物傳染病防治條例》裁處罰鍰100萬元，並依《飼料管理法》裁處罰鍰20萬元。統計屏縣從去年11月至今已查獲6場違規養豬場，累計已開罰580萬元。

    屏東縣府表示，該長治鄉養豬場屬廚餘再利用登記檢核場，飼養豬隻共1139頭，依當時非洲豬瘟中央災害應變中心規定，全面禁止使用廚餘餵飼豬隻，稽查人員於現場查獲廚餘蒸煮槽內含家用廚餘及動物性廢渣，立即開立全場豬隻禁止移動管制書，並同步採樣豬隻及廚餘送驗，初篩結果均為非洲豬瘟陰性，確認無疫情傳播風險。同時完成廚餘去化及場區、周邊道路清消作業，全面提升生物安全措施，維護屏縣養豬產業安全。

    屏東縣非洲豬瘟災害應變中心強調，為杜絕廚餘未經有效蒸煮造成防疫破口，屏縣已公告全面禁止廚餘養豬。另於2026年廚餘轉型期間，僅限完成蒸煮溫度及AIoT影像監視系統建置、運輸車輛裝設GPS，並經縣府同意的畜牧場，才能使用動物性廢渣及畜禽屠宰下腳料；請養豬業者務必依規定辦理，切勿心存僥倖。

    縣府說明，今（2026）年起已修正《動物傳染病防治條例》及《飼料管理法》裁罰基準，首次違規罰鍰均提高至20萬元。因此違規載運廚餘並餵飼豬隻者，將同時觸犯上述2法規，首次違規即裁處40萬元，最高可達400萬元，縣府將持續加強稽查，對違規行為依法從嚴處分，絕不寬貸。

    現場拉設封鎖線執行廚餘去化，並開立全場豬隻禁止移動管制書。（屏東縣政府提供）

    現場拉設封鎖線執行廚餘去化，並開立全場豬隻禁止移動管制書。（屏東縣政府提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播