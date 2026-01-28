屏東長治養豬場違規廚餘餵豬 重罰120萬

屏東縣長治鄉一處養豬場經防疫稽查人員現場查獲，蒸煮槽內含有家用廚餘。（屏東縣政府提供）

為防範非洲豬瘟入侵，屏東縣政府持續強化養豬場防疫稽查，聯合稽查小組於去（2025）年12月30日查獲長治鄉一處養豬場，違規使用廚餘及死廢畜禽等動物性廢渣作為飼料，事證明確，縣府今（28）日公布裁處結果，依違反《動物傳染病防治條例》裁處罰鍰100萬元，並依《飼料管理法》裁處罰鍰20萬元。統計屏縣從去年11月至今已查獲6場違規養豬場，累計已開罰580萬元。

屏東縣府表示，該長治鄉養豬場屬廚餘再利用登記檢核場，飼養豬隻共1139頭，依當時非洲豬瘟中央災害應變中心規定，全面禁止使用廚餘餵飼豬隻，稽查人員於現場查獲廚餘蒸煮槽內含家用廚餘及動物性廢渣，立即開立全場豬隻禁止移動管制書，並同步採樣豬隻及廚餘送驗，初篩結果均為非洲豬瘟陰性，確認無疫情傳播風險。同時完成廚餘去化及場區、周邊道路清消作業，全面提升生物安全措施，維護屏縣養豬產業安全。

屏東縣非洲豬瘟災害應變中心強調，為杜絕廚餘未經有效蒸煮造成防疫破口，屏縣已公告全面禁止廚餘養豬。另於2026年廚餘轉型期間，僅限完成蒸煮溫度及AIoT影像監視系統建置、運輸車輛裝設GPS，並經縣府同意的畜牧場，才能使用動物性廢渣及畜禽屠宰下腳料；請養豬業者務必依規定辦理，切勿心存僥倖。

縣府說明，今（2026）年起已修正《動物傳染病防治條例》及《飼料管理法》裁罰基準，首次違規罰鍰均提高至20萬元。因此違規載運廚餘並餵飼豬隻者，將同時觸犯上述2法規，首次違規即裁處40萬元，最高可達400萬元，縣府將持續加強稽查，對違規行為依法從嚴處分，絕不寬貸。

現場拉設封鎖線執行廚餘去化，並開立全場豬隻禁止移動管制書。（屏東縣政府提供）

