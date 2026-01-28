鍇睿國際攜手新北電競總會 捐1850件防風外套給弱勢兒少及長輩

鍇睿國際攜手新北電競總會捐1,850件外套給新北市，提供勢兒少及長輩使用。（記者翁聿煌攝）

鍇睿國際數位公司及新北市電競產業總會響應新北市好日子愛心大平台，28日下午捐贈市值逾129萬元、1850件連帽外套給新北市，幫助弱勢兒少及長者使用，社會局副局長許秀能代表受贈，這批外套將轉贈給小衛星的兒少，以及五股老人公寓和仁愛之家長者。

鍇睿國際執行長顏宥騫表示，企業在追求創新與成長之餘，也應善盡社會責任，因此將這批外套捐出做公益，將產業能量轉化為具體行動，讓科技與創意不只停留在舞台上，更能走進社會每一個需要被關懷的角落。



新北市電競產業總會理事長朱可芬表示，電競產業不僅是年輕世代的重要文化，也是連結社會關懷的重要平台，總會將持續結合產官學研力量，鼓勵更多產業夥伴投入公益行動，總會也協助市府推廣電競課程，這批外套設計非常具有現代感，有隱藏式深口袋，防風防雨又保暖，年輕人穿著有活力，長輩穿起來也更帥氣。

許秀能感謝鍇睿國際數位慷慨捐贈之餘，也表示去年電競產業總會協助社會局舉辦銀髮電競研習及比賽，讓長輩走出家門、跟上時尚，也藉由電競社會參與活化身心，延緩失智失能，企業捐贈的全黑連帽帥氣的外套，相信小衛星的兒少會更喜歡。

企業捐贈的電競外套，款式帥氣且具防風防雨效果。（記者翁聿煌攝）

