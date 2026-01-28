為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    鍇睿國際攜手新北電競總會 捐1850件防風外套給弱勢兒少及長輩

    2026/01/28 16:40 記者翁聿煌／新北報導
    鍇睿國際攜手新北電競總會捐1,850件外套給新北市，提供勢兒少及長輩使用。（記者翁聿煌攝）

    鍇睿國際攜手新北電競總會捐1,850件外套給新北市，提供勢兒少及長輩使用。（記者翁聿煌攝）

    鍇睿國際數位公司及新北市電競產業總會響應新北市好日子愛心大平台，28日下午捐贈市值逾129萬元、1850件連帽外套給新北市，幫助弱勢兒少及長者使用，社會局副局長許秀能代表受贈，這批外套將轉贈給小衛星的兒少，以及五股老人公寓和仁愛之家長者。

    鍇睿國際執行長顏宥騫表示，企業在追求創新與成長之餘，也應善盡社會責任，因此將這批外套捐出做公益，將產業能量轉化為具體行動，讓科技與創意不只停留在舞台上，更能走進社會每一個需要被關懷的角落。

    新北市電競產業總會理事長朱可芬表示，電競產業不僅是年輕世代的重要文化，也是連結社會關懷的重要平台，總會將持續結合產官學研力量，鼓勵更多產業夥伴投入公益行動，總會也協助市府推廣電競課程，這批外套設計非常具有現代感，有隱藏式深口袋，防風防雨又保暖，年輕人穿著有活力，長輩穿起來也更帥氣。

    許秀能感謝鍇睿國際數位慷慨捐贈之餘，也表示去年電競產業總會協助社會局舉辦銀髮電競研習及比賽，讓長輩走出家門、跟上時尚，也藉由電競社會參與活化身心，延緩失智失能，企業捐贈的全黑連帽帥氣的外套，相信小衛星的兒少會更喜歡。

    企業捐贈的電競外套，款式帥氣且具防風防雨效果。（記者翁聿煌攝）

    企業捐贈的電競外套，款式帥氣且具防風防雨效果。（記者翁聿煌攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播