過年大掃除別浪費！彰化清潔隊推二手家具交流 芳苑鄉免費宅配到府

芳苑鄉公所首度舉辦二手家具交流，現場展出約60件修繕後的家具及百餘件絨毛玩具，幾乎被民眾索取一空，反應熱烈。（芳苑鄉公所提供）

大型傢俱交流活動，有全新的醫療床等，活動還沒開始就有人卡位。（芳苑鄉公所提供）

年關將屆，家家戶戶開始大掃除，彰化縣不少鄉鎮提供免費清運廢家具服務，近年還流行推動「二手家具交流」，讓舊家具找到新主人，其中，芳苑鄉公所不僅舉辦「只送不賣」交流會，還提供免費宅配到府服務，獲得鄉民熱烈迴響。另外員林市清潔隊創立的線上「讓愛傢俱平台」，成立近一年也已成功媒合上百件物品。

不少鄉鎮市公所反映，歲末年終常清理出不少但堪使用的家具，若直接丟棄相當可惜，因此透過平台媒合、義賣或實體交流，讓家具「舊愛變新寵」。為此，員林市清潔隊自去年3月成立「讓愛傢俱平台」，開放民眾免費張貼家具資訊，讓有需求者自行聯絡搬運，成立近一年已成功媒合上百件家具，流通率約6成，成效頗受好評。

芳苑鄉公所則由線上轉為實體交流，上週日於芳苑文化活動中心舉辦二手家具「只送不賣」交流活動，包含全組沙發、書櫃、兒童學步車、輪椅，甚至還有全新的醫療床等，吸引不少鄉親參觀挑選，其中醫療床最快出清，另外體積較大的沙發、收納櫃也受歡迎，而且現場還有清潔隊可免費載運送到民眾家中，讓不少鄉親大讚「真貼心」。

芳苑鄉長林保玲表示，這次活動收到的物品種類相當多元，有民眾未選擇上網拍賣，而是主動捐贈給鄉公所轉送有需要的人，展現社會溫暖，活動也受到熱烈迴響，不少人喊「加碼」，對此，公所研議近期將尚有一波免費家具清運，將視回收情況再舉辦二手交流活動。

