為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    台北燈節神祕IP曝光！ 觀傳局曝「泡泡瑪特」剪影 網友狂猜2角色

    2026/01/28 16:22 記者孫唯容／台北報導
    觀傳局27日也在各大社群平台公布，在西門展區的第二組IP剪影，圖上更印著「泡泡瑪特」（POP MART）標誌。（翻攝台北旅遊網臉書）

    觀傳局27日也在各大社群平台公布，在西門展區的第二組IP剪影，圖上更印著「泡泡瑪特」（POP MART）標誌。（翻攝台北旅遊網臉書）

    「2026台北燈節」將在2月25日至3月15日盛大登場，北市觀光傳播局日前公布活動亮點，首度規劃「雙展區、雙IP」，第一波公布花博園區將以「變形金剛」IP打造主題燈組，而觀傳局27日也在各大社群平台公布，在西門展區的第二組IP剪影，圖上更印著「泡泡瑪特」（POP MART）標誌，消息一出讓許多網友十分驚喜，大讚「是泡泡瑪特耶、好潮好厲害」、「有沒有周邊啊？要買爆吧！」

    台北燈節日前舉辦記者會，宣布今年台北燈節首度「雙展區、雙IP」，分別於西門町及圓山花博公園有台北燈節展區，已經正式公布圓山花博公園打造高達10公尺的全球知名IP《變形金剛 TRANSFORMERS》主燈。記者會當天，觀傳局長余祥就透露，相較於花博的風格，西門主燈將走可愛路線。

    目前另外一個IP目前觀傳局尚未曝光，有眼尖民眾發現，觀傳局在各大社群平台公布西門展區一張燈節的可愛剪影，推測就是今年台北燈節的IP主角，右上角還曝光「泡泡瑪特」（POP MART）標誌，小編也再爆雷，「這次是大家搶翻天的超級角色們，不只一隻現身西門町街頭.....。」5個符號包含「精靈」、「星星」、「雲朵」、「臭臉」、「奶瓶」以及「熊貓」，讓網友猜猜是哪個角色，網友紛紛當起偵探，有人猜測是「是Molly嗎」，也有人敲碗許願是「Labubu」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播