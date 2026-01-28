台北燈節神祕IP曝光！ 觀傳局曝「泡泡瑪特」剪影 網友狂猜2角色

觀傳局27日也在各大社群平台公布，在西門展區的第二組IP剪影，圖上更印著「泡泡瑪特」（POP MART）標誌。（翻攝台北旅遊網臉書）

「2026台北燈節」將在2月25日至3月15日盛大登場，北市觀光傳播局日前公布活動亮點，首度規劃「雙展區、雙IP」，第一波公布花博園區將以「變形金剛」IP打造主題燈組，而觀傳局27日也在各大社群平台公布，在西門展區的第二組IP剪影，圖上更印著「泡泡瑪特」（POP MART）標誌，消息一出讓許多網友十分驚喜，大讚「是泡泡瑪特耶、好潮好厲害」、「有沒有周邊啊？要買爆吧！」

台北燈節日前舉辦記者會，宣布今年台北燈節首度「雙展區、雙IP」，分別於西門町及圓山花博公園有台北燈節展區，已經正式公布圓山花博公園打造高達10公尺的全球知名IP《變形金剛 TRANSFORMERS》主燈。記者會當天，觀傳局長余祥就透露，相較於花博的風格，西門主燈將走可愛路線。

目前另外一個IP目前觀傳局尚未曝光，有眼尖民眾發現，觀傳局在各大社群平台公布西門展區一張燈節的可愛剪影，推測就是今年台北燈節的IP主角，右上角還曝光「泡泡瑪特」（POP MART）標誌，小編也再爆雷，「這次是大家搶翻天的超級角色們，不只一隻現身西門町街頭.....。」5個符號包含「精靈」、「星星」、「雲朵」、「臭臉」、「奶瓶」以及「熊貓」，讓網友猜猜是哪個角色，網友紛紛當起偵探，有人猜測是「是Molly嗎」，也有人敲碗許願是「Labubu」。

