彰化嚴防台中禽流感 去年撲殺39.5萬雞、蛋及飼料都銷毀

彰化縣處理雞場高病原禽流感疫情，動防所接獲通報當下馬上啟動移動管制，採樣檢體送驗，送驗結果若陽性，隔天全場撲殺，撲殺後業者打包處理糞尿並全場環境清潔消毒，空場後28天採樣化驗環境有無病毒，若無才能放行。（縣府提供，資料照）

台中豐康牧場爆禽流感疫情，僅一溪之隔的彰化縣，去年共發生9場禽流感疫情，共撲殺約39.5萬多隻家禽，場內的雞蛋、飼料一併銷毀，飲水加入消毒水後處理。今年元月至今尚未傳出疫情，縣府不敢掉以輕心，要求業者務必落實雞場生物安全防疫，只要發現雞隻異常死亡，一定要主動通報，以利即時檢除病原，若隱匿未報，最高重罰100萬元，撲殺的家禽也不能申請補償。

豐康牧場傳出雞隻大量死亡期間，業者仍讓雞蛋流入市面，引起爭議。對此，動防所董孟治所長表示，雞隻出現高病原性禽流感群聚疫情時，依法包括撲殺該場雞隻、清場、銷毀污染雞蛋、管制人車，並對周邊禽場進行消毒是目前的標準作業程序。

至於感染禽流感雞隻所產的雞蛋，售出至市面之處理，彰化縣衛生局長葉彥伯說明，70ºC以上溫度烹煮禽肉類，就可以使禽流感病毒不活化。若食用「完全煮熟」的家禽、蛋類，不會有感染H5N2、H5N3或H5N8禽流感病毒的危險。

目前依據食藥署的規定，主要提醒民眾，烹煮蛋品時，建議先清洗蛋殼後再烹煮，並煮熟後食用，同時請避免食用生蛋調製的食品。接觸雞蛋後，可以肥皂洗凈雙手。

另從科學角度，由於本波禽流感雞隻尚無禽傳人之案例，目前尚無科學證據顯示禽流感雞蛋造成傳染給人的案例，衛生福利部疾病管制署亦已說明，人類透過食用受污染的帶殼雞蛋感染高致病性禽流感的風險很低。目前沒有證據顯示病毒可以透過妥善處理的食物傳播給人類。

葉彥伯強調，食藥署尚無依食安法下架或禁止販售感染禽流感雞隻所產雞蛋的規定。《食品安全衛生管理法》（簡稱「食安法」）第15條規定，禁止製造、販售對有害人體健康的食品，禽流感雞下的蛋是否屬食安法第15條之範疇，這部分已請食藥署釐清說明。

