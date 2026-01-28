和姆明拍照打卡 1/31到台中市民廣場領小提燈

「拍姆明，送姆明」，姆明小提燈31日（週六）在台中市民廣場搶先送。（台中市觀旅局提供）

迎接馬年，2026中台灣燈會與RightsandBrandsAsia（RBA）旗下80週年的國際知名IP「姆明一族（TheMoomins）」跨界合作，一亮相就引爆打卡熱潮，台中市民廣場「全球最大姆明氣偶」及多處知名地標與生活場景都看得到姆明一族療癒現身，台中市觀光旅局制作「姆明一族台中首波收藏地圖」，發起「拍姆明、送姆明」限時活動，1月31日在台中市民廣場搶先送出1000盞全台最萌的「姆明小提燈」。

觀旅局長陳美秀說，馬年將至，中台灣燈會巧妙取用Moving on諧音與姆明（Moomin）的角色形象，以「幸福蜜馬台中MOOMINON！」為主題，延伸設計應景的「姆明小提燈」，特別融入「鐵馬」的元素，展現台中陽光、活力、永續旅遊的城市形象，造型可愛又接地氣，月初發布就引來超高詢問度。

請繼續往下閱讀...

因應熱情索取，學童們也剛放寒假，正是親子共摺小提燈的好時候，市府創新於燈會開幕前發起「拍姆明、送姆明」小提燈搶先送限時活動，即日起按著「姆明一族台中首波收藏地圖」拍下任一處的姆明，分享於社群（如FB、IG、Threads）或LINE給親朋好友，1月31日到台中市民廣場即可兌換姆明小提燈1盞，當天下午2點半開放排隊、3點開始領取，限量1000盞，發完為止。

陳美秀說，許多民眾分享這個冬天走在台中，最療癒的時刻就是看見姆明出現在城市街頭，除了台中市民廣場那隻21公尺高、全世界最大的「巨型姆明」，台中公園、高鐵台中站、火車站、台中捷運、台中陽明市政大樓、東區協園好宅、中央球場、各區公所也都有姆明一族的可愛身影，新地標台中國際會展中心2月初也將有另一隻巨型姆明驚喜現身！

觀旅局指出，2026中台灣燈會2月15日小年夜到3月3日元宵節在中央公園登場，但除夕休展，跨市府5大機關布設7大展區，主燈以60公尺寬的巨型童話場景呈現「極光下的姆明谷」，結合國內首創氣偶動態機械展演、表演藝術、沉浸式聲光效果打造全景式環境劇場，邀請各地民眾及國、內外遊客提前安排春節期間來台中旅遊，白天欣賞城市景緻、夜間漫步中央公園賞燈，一起歡喜迎馬年、甜蜜遊台中！

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法