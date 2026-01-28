為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    寒冬送暖到復興 警協同佛光山、里辦公室關懷低收家庭

    2026/01/28 16:07 記者謝武雄／桃園報導
    年關將近，大溪警方結合佛光山復興分會、三民里辦公室，前往轄內關懷獨居、低收入戶等弱勢家庭，致贈白米等民生物資，現金2000元，期盼弱勢家庭也能夠過好年。（圖由警方提供）

    年關將近，大溪警方結合佛光山復興分會、三民里辦公室，前往轄內關懷獨居、低收入戶等弱勢家庭，致贈白米等民生物資，現金2000元，期盼弱勢家庭也能夠過好年。（圖由警方提供）

    年關將近，桃園市政府警察局大溪分局三民派出所昨日結合佛光山復興分會、復興區三民里辦公室，昨下午前往復興區三民里轄內關懷獨居、低收入戶等弱勢家庭，致贈白米、麵條、罐頭、飲料、衛生紙等民生物資，另準備護手霜等生活用品，並致贈每戶現金2000元，期盼弱勢家庭也能夠過好年。

    警方表示，每年農曆春節前，各地派出所會結合社福單位、里辦公室針對轄內弱勢家庭進行寒冬送暖，此次是由三民派出所結合佛光山復興分會會長李靜玲率領志工、三民里里長薛榮裕共同參與，針對轄內獨居、低收入家庭進行寒冬送暖關懷活動。

    受救濟弱勢家庭也表示，復興區離市區實在太遠，加上人口稀少、地處偏僻，外界資源也少得可憐，感謝警方發起冬令救濟活動，讓他們能過個好年。

    年關將近，大溪警方結合佛光山復興分會、三民里辦公室，前往轄內關懷獨居、低收入戶等弱勢家庭，致贈白米等民生物資，現金2000元，期盼弱勢家庭也能夠過好年。（圖由警方提供）

    年關將近，大溪警方結合佛光山復興分會、三民里辦公室，前往轄內關懷獨居、低收入戶等弱勢家庭，致贈白米等民生物資，現金2000元，期盼弱勢家庭也能夠過好年。（圖由警方提供）

