    苗縣春節計程車運價 這10天加收3成

    2026/01/28 15:48 記者彭健禮／苗栗報導
    苗栗縣政府公告今年春節期間計程車運價調整實施期間及收費標準，自2月13日0時至2月22日24時止共10天，運價為按錶加收3成。（資料照）

    農曆春節將屆，苗栗縣政府考量計程車運將於春節載客辛勞，也避免隨意加價、喊價情事，衍生搭車糾紛，公告今年春節期間計程車運價調整實施期間及收費標準，自2月13日0時至2月22日24時止共10天，運價為按錶加收3成。

    縣府工商發展處指出，苗栗縣計程車原規定收費方式為，日間運價（6時至23時），計程起程1250公尺100元、續程每200公尺5元；時速低於5公里時，每80秒5元。夜間運價（23時至翌晨6時），計程起程1250公尺120元、續程每200公尺5元；時速低於5公里時，每80秒5元。2月13日0時至2月22日24時止，運價為按錶加收3成，23日0時起恢復原規定收費。

    工商發展處表示，如遇計程車未依規定收費或拒載等情事，可撥打申訴電話，新竹區監理所0800-231035，以維護自身乘車權益。

    苗栗縣政府公告今年春節期間計程車運價調整實施期間及收費標準。（圖由縣府提供）

