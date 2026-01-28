日本重機神社文化首跨海外 台南玉井入魂

日本重機神社文化在台南玉井區進行入魂儀式，市長黃偉哲受邀出席。（台灣樂輪提供）

日本重機神社文化首度跨至海外，今天來到台南玉井區，進行入魂儀式，市長黃偉哲受邀出席，與日本神道扶桑教管長宍野史生、日本摩托車協會理事長吉田純一等共同參與，見證日本重機信仰體系正式延伸至台灣的歷史性時刻。

日本重機文化由民間單位台灣輪樂引進，海外首站選擇玉井，希望透過台日重機文化的深度連結，能為山城區注入國際化的觀光新量能。

黃偉哲表示，台南與日本交流向來緊密，此行象徵台日情誼的跨海聯動，玉井周邊風景優美，是全台重機騎士最愛的熱門路線之一，市府除了致力維護道路品質，也希望藉由日本神社「行路守護」的精神，呼籲所有來到山區追風的車友，在享受駕駛樂趣時，也要重視交通安全與行車秩序。

台灣輪樂指出，儀式嚴謹遵循日本神道扶桑教體系之正統儀式規格進行，並由日方重量級神職人員親自來台主持，展現對海外首座據點的高度重視。

台灣輪樂強調，選擇做為海外第1站的玉井，兼具山城地形、道路文化與在地人文精神，與日本重機文化中對「行路安全、旅途守護」的信仰核心高度契合，因此被視為最能承載神社精神的地點。

台灣輪樂說，重機神社所屬的信仰系統，源自日本神道扶桑教，其精神脈絡可追溯至富士山信仰體系。富士山在日本神道中被視為聖山，並設有嚴謹的開山、閉山祭祀制度，象徵人與自然之間的敬畏與秩序。此次來台主持儀式的神職人員，長年參與相關神事與信仰體系運作，其出席也代表日本本社對本次海外入魂儀式的正式認可。

