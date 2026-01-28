為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    4國立科大新卸任校長交接 鄭英耀勉勵發展自我特色

    2026/01/28 16:05 記者楊綿傑／台北報導
    國立大學新卸任校長交接儀式，由教育部長鄭英耀（右三）擔任監交人。其中，北科大新任校長為任貽均（右二）、高科大新任校長為吳忠信（右一）、澎科大新任校長為李光熙（左三）、高餐大新任校長為方德隆（左二），嘉義大學校長林翰謙（左一）也因續任校長而到場參與。（記者楊綿傑攝）

    北科大、高科大、澎科大、高餐大今舉行校長聯合交接儀式，教育部長鄭英耀指出，台灣沒有很多天然資源，但靠著人才走向世界舞台，勉勵大學校長培育人才不能等，且要發展出自我特色。

    國立大學新卸任校長交接儀式於教育部禮堂舉辦，由鄭英耀擔任監交人。其中，北科大新任校長為任貽均、高科大新任校長為吳忠信、澎科大新任校長為李光熙、高餐大新任校長為方德隆，4位校長皆在鄭英耀見證下宣誓。另今嘉義大學校長林翰謙也因續任校長而到場參與。

    鄭英耀提到，AI快速發展時代，感謝校長持續投入在技職教育、產學合作、離島教育等，持續培育出許多人才。他舉例，台灣人傳統上喝茶不喝咖啡，培養出咖啡烘焙世界冠軍；台灣不產小麥，但麵包拿到國際評比冠軍；台灣釀酒起步晚，但噶瑪蘭威士忌得獎。這些都顯示出台灣在沒有天然資源優勢的條件下，憑藉著人才的專業與創意走向世界舞台。

    鄭英耀也不忘提到上週到屏科大參與全國大學校院校長會議的見聞，他指出，看到台灣第1輛由老師帶著學生研發的自駕車，把學校當成實驗場域，且為調校機械忙到深夜，打趣說「台成清交要加油了」。此外，科大將農業機具自動化，以及透過溫室培養，結合智慧農業，學生畢業後4分地可以年收300到500萬。

    鄭英耀提到，不要低估大學的能量，也不要忽略年輕人的本事，在老師用心指導下，可以帶領年輕人開拓生涯發展。而面對AI浪潮、全球化的競爭、數位轉型等挑戰，教育者的使命就是持續為台灣培養出創造無限的可能的人才，勉勵校長一棒接一棒，成為帶領高教與技職轉型的掌舵者，但也強調，培育人才「不要等待教育部」，而是應該結合團隊發展出自身特色。

