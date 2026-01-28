公權力硬起來！ 鹿港中山路「路霸一條街」不見了

彰化縣鹿港鎮公所與警方執行清道專案，清除微型電動二輪車8台，腳踏自行車8台，以及盆栽等路霸。（民眾提供）

為了撕去鹿港鎮中山路變身「路霸一條街」的惡名，鹿港鎮公所與鹿港警分局聯手出擊，成果驚人，總計清除微型電動二輪車8台，腳踏車8輛，以及水泥墩、廣告、盆栽及交通錐等其他路障26件，未來每個月都將定期執行清道專案，還會不定期機動執法，不讓路霸成為鹿港觀光的污點！

鹿港鎮公所與鹿港警分局指出，這次的清道專案鎖定鹿港中山路，不少民眾看到公部門執法，就先行把放在路肩的磚塊、花盆搬到騎樓，撤除「禁止停車」或是交通錐等路霸，經過勸導後，仍占用馬路的物品，則由清潔隊當場移除，當場搬上回收車載走。

鹿港鎮公所清潔隊指出，清道專案移除的自行車或是微型電動二輪車，持有民眾可拿身分證來領回，如未領回，則依照廢棄物清理。盆栽、水泥墩、廣告、盆栽及交通錐等路霸，視同廢棄物清除。

鹿港警分局強調，中山路清道專案有發現一部無牌機車，依照規定先張貼通知於車體明顯處，經張貼日起7日仍無人清理者，由環境保護機關先行移置至指定場所存放。

鹿港中山路經過清道大執法後，讓在地人大喊「有感」，能夠在中山路停車真是太感動了，因為鹿港鎮中山路的路肩，長年以來都被店家用花盆、磚塊、機車、自行車與交通錐當路霸來佔用空間，不只觀光客無法停車，連在地人都怨聲載道，狂喊中山路有兩間派出所，都治不了路霸，如今公部門硬起來，路霸秒消失，達到年吸2000萬觀光人次該有的街道水準。

鹿港中山路的無排機車路霸，被貼上公告，限期未清就移置保管。（記者劉曉欣攝）

原本是「路霸一條街」的鹿港中山路，經過清道大執法，瞬間讓路霸秒退散。（記者劉曉欣攝）

鹿港中山路經過清道大執法，終於還給中山路應有的觀光大道風貌。（記者劉曉欣攝）

