    彰師大友善人行道6度流標終開工 拚4月完工

    2026/01/28 15:48 記者湯世名／彰化報導
    彰師大進德路友善人行道工程如火如荼進行中。（市公所提供）

    彰師大進德路友善人行道工程如火如荼進行中。（市公所提供）

    彰化市國立彰化師範大學進德路50公尺路段的標線型人行道（友善人行道），不料公所上網招標6次卻都流標，所幸在公所持續與當地居民溝通，且獲得彰師大學生高度支持下順利發包，市公所趁彰師大放寒假進行施工，進德路道路兩側都已刨除並鋪設水泥等工程，預計今年4月7日完工。

    彰化市第1條友善人行道位於大埔路，第2條人行道則位於中華路、和平路與孔門路等周邊路段；市公所另規劃在彰師大進德校區前的進德路與「餐廳街」實踐路畫設友善人行道，希望能改善行人與車爭道亂象。

    彰師大的學生對於進德路、實踐路施設友善人行道多表示贊成，並指他們平常都會到進德路、實踐路用餐，經常要走在大馬路上與車輛爭道，相當危險。不過實踐路也有許多店家、居民持反對意見。

    彰化市公所工務課長蔡佳松說，進德路50公尺長路段經6度流標，持續修改設計圖，終於招標成功且獲得沿線8成居民及彰師大學生同意，順利發包施工，經費350萬元，目前工程如火如荼進行中，預計4月7日完工；至於實踐路240公尺長的友善人行道，目前細部設計還在中央審查，他們會持續加強與地方溝通，讓工程能順利進行。

    彰師大進德路友善人行道工程已進行到水泥鋪設進度。（市公所提供）

    彰師大進德路友善人行道工程已進行到水泥鋪設進度。（市公所提供）

    彰師大進德路友善人行道工程，預計4月7日完工。（市公所提供）

    彰師大進德路友善人行道工程，預計4月7日完工。（市公所提供）

