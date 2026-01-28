北市府釋212職缺 都發局、工務局大規模招募

台北市政府大樓。（資料照）

台北市就業服務處今年第2次就業徵選活動今（28日）開放網路報名，共有46個市府單位開缺，釋出212個職缺，職位多元。缺工狀況嚴重的都發局、工務局所屬單位也提供83個職缺；社會局及家防中心、教育局皆徵求社工師與心理師，衛生局則開出身心健康領域相關職缺。

台北市勞動局長王秋冬表示，這次徵才活動有46個市府機關參加，包括：衛生局、社會局、教育局、都發局所屬等單位，提供職位從企劃師、護理師、輔導員、社工員到研究員皆有。此外，都發局與工務局所屬也提供83個職缺，月薪介於3萬3千元至6萬1千元之間，業務為台北市下水道容受力結構修補規劃、設計、防汛相關業務等。

請繼續往下閱讀...

就服處說，民眾若對烹飪有興趣，又喜歡孩子，可考慮市府所屬幼兒園的廚工職缺。這次共10間學校釋出10個職缺，包括台北市立南海實驗幼兒園、大安國民小學、新生國民小學、長春國民小學、南港國民小學、逸仙國民小學、大湖國民小學、吳興國民小學、東園國民小學以及文山幼兒園，月薪3萬3千至3萬9千元。

就服處表示，此次徵才採用線上報名，手機、電腦都能操作。報名時需要上傳JPG格式的資料檔案，完成後記得下載圖檔存查，也可以到會員中心確認報名狀況，系統會主動傳送簡訊通知是否報名成功；若有缺件，需於報名期限內補齊。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法