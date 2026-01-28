為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    桃園楊梅微笑山丘社區盼設自來水加壓站 擺脫依賴井水生活

    2026/01/28 16:06 記者周敏鴻／桃園報導
    微笑山區居民抱怨水井的水曾呈黃褐色。（資料照，李家興提供）

    微笑山區居民抱怨水井的水曾呈黃褐色。（資料照，李家興提供）

    桃園市楊梅區微笑山丘社區約200戶居民，依賴社區內的2口水井輪流抽水供應民生用水，年節將近禁止大掃除以節約用水，讓居民深感不便而陳情希望能增設加壓站使用自來水，桃園市政府經濟發展局表示，目前加壓站用地已取得地上權設定，並已規劃自來水延管將設置在福人路。

    居民說，社區內有2口水井，目前採2口井輪流抽水方式供應，每天抽水約8小時；過去夏天缺水時，常常抽出的水成黃褐色，一旦缺水，還得以每趟1萬8000元來雇用水車送水，非常不方便，就連近日也禁止居民大掃除，就是為了節約用水。

    居民向民黨籍立委呂玉玲、無黨籍桃園市議員李家興陳情，希望經濟部水利署、市府經發局能共同幫忙，讓微笑山丘社區居民擺脫長年的用水問題，李家興說，為了改善用水問題，已召開3階段協調會，但設置加壓站的地點，尚有約40戶的土地使用同意書未取得。

    經發局指出，加壓站用地已取得地上權設定，自來水延管將會設置在福人路上，但土地都屬私有地；微笑山丘社區管理委員會已將與地主調解不成的資料送請市府審查，已召開2次內部審查會議，後續將待地主陳述意見處理完畢後，由市府製作補償金行政處分並通知地主領取，程序完備後，才能向中央爭取補助經費。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播