桃園楊梅微笑山丘社區盼設自來水加壓站 擺脫依賴井水生活

微笑山區居民抱怨水井的水曾呈黃褐色。（資料照，李家興提供）

桃園市楊梅區微笑山丘社區約200戶居民，依賴社區內的2口水井輪流抽水供應民生用水，年節將近禁止大掃除以節約用水，讓居民深感不便而陳情希望能增設加壓站使用自來水，桃園市政府經濟發展局表示，目前加壓站用地已取得地上權設定，並已規劃自來水延管將設置在福人路。

居民說，社區內有2口水井，目前採2口井輪流抽水方式供應，每天抽水約8小時；過去夏天缺水時，常常抽出的水成黃褐色，一旦缺水，還得以每趟1萬8000元來雇用水車送水，非常不方便，就連近日也禁止居民大掃除，就是為了節約用水。

居民向民黨籍立委呂玉玲、無黨籍桃園市議員李家興陳情，希望經濟部水利署、市府經發局能共同幫忙，讓微笑山丘社區居民擺脫長年的用水問題，李家興說，為了改善用水問題，已召開3階段協調會，但設置加壓站的地點，尚有約40戶的土地使用同意書未取得。

經發局指出，加壓站用地已取得地上權設定，自來水延管將會設置在福人路上，但土地都屬私有地；微笑山丘社區管理委員會已將與地主調解不成的資料送請市府審查，已召開2次內部審查會議，後續將待地主陳述意見處理完畢後，由市府製作補償金行政處分並通知地主領取，程序完備後，才能向中央爭取補助經費。

