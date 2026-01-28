改善老舊大樓消防安全 北市修繕補助2/1開跑最高20萬

台北市消防局持續推動補助消防安全設備修繕費用。（記者姚岳宏翻攝）

為提升居住安全與公共防災能力，台北市消防局持續推動「補助原有合法建築物消防安全設備修繕費用」政策，今年度編列新台幣500萬元經費，協助市民改善建築消防安全設備，符合資格者可提出申請，每案最高可補助20萬元（實際補助金額依審查結果核定）。

消防局表示，補助對象包括，領得使用執照逾20年之集合住宅建築物，其共有系統性消防安全設備須進行修繕或汰換者；另外則是原有合法建築物或場所，為提升其公共安全增設或改設本局指定之消防安全設備者。申請期限為2月1日起至8月31日止。

請繼續往下閱讀...

消防局表示，老舊建築若消防設備如無法發揮應有效能，火災發生時恐增加人命傷亡與財產損失風險，透過補助鼓勵市民積極維護消防安全設備，減輕修繕費用負擔，有助於降低災害發生及擴大之可能，落實「預防重於救災」的城市安全理念。

相關資訊與申請辦法已公告於消防局官方網站/下載專區/一般申辦案件或掃描下方QRCode查詢，請符合條件的建築物管理委員會或所有權人，把握期限及早申請。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法