高雄三鳳中街年節食安聯合稽查 春節食安抽驗91件全數合格

三鳳中街年節食安聯合稽查，衛生局技正何惠彬說明完整包裝標示如何識別。（記者黃良傑攝）

農曆春節將至，高市衛生局為維護市民食的安全，特別針對超市、量販店、市場、製造業及知名年菜餐廳等卅四家業者抽驗稽查，總計抽驗91件皆符合規定。

衛生局為進一步把關年節食安，昨會同消保官、農業局、經發局及衛福部、經濟部標檢局等單位稽查人員，前往三鳳中街展開聯合稽查，現場查核業者食材保存、販售場所衛生及食品標示，同時示範自行研製過氧化氫、皂黃試劑進行豆製品快篩檢查，均符合相關規定。

衛生局指出，這一波年節食品擴大稽查，檢驗包含即食食品廿四件、肉品及其加工品19件、水產及其加工品13件、新鮮蔬果13件、烘焙製品7件、豆製品6件、麵製品5件及糕粿四件，檢驗項目包括衛生標準、食品添加物、動物用藥、農藥殘留等項目，結果91件全數符合規定。

衛生局提醒民眾採購年貨時把握 「五不原則」，即標示不清不買、過於鮮豔不買、有異味不買、來源不明者不買、有破損不買。

另民眾自行烹調年菜或至餐廳圍爐用餐，也要把握「五要原則」預防食品中毒，即要洗手、要新鮮、要生熟食分開、要徹底加熱、要注意保存溫度，衛生局強調，食品充分加熱才會消滅病菌，冷藏須7度C以下凍結點以上，冷凍須負18度C以下。

衛生局表示，年節期間市府物價小組將持續關注春節應景商品的物價波動，以保障消費者權益，如業者有不合理漲價情形可直撥1999或1950消費者服務專線反映，民眾如有食品衛生問題，可向衛生局食品衛生科詢問。

三鳳中街年節食安聯合稽查，衛生局現場向民眾說明完整包裝標示如何識別。（記者黃良傑攝）

高市衛生局前往三鳳中街聯合稽查，同時示範自行研製過氧化氫、皂黃試劑進行豆製品快篩檢查。（記者黃良傑攝）

