新北五股市場揮毫迎新春 市場處推「6大超值年菜禮包」

新北市市場處長李長奎（左2）今天參加五股公有市場「墨香迎新歲．揮毫贈春聯」迎春活動。（圖由新北市市場處提供）

新北市政府市場處今天在五股公有市場舉辦「墨香迎新歲．揮毫贈春聯」迎春活動，邀請書法名家官淑貞、黃煜華及林德波現場揮毫，免費贈送春聯，與民眾迎接嶄新的1年，市場處長李長奎同時宣傳「6大超值年菜禮包」線上預購活動已經開跑，優惠價自888元起，限量88份，最高可享56折優惠，預購至2月4日中午12點止。

五股公有市場為新北市首座現代化市場，匯集熟食、生鮮及百貨商品，李長奎表示，公有市場不僅是民生採買的重要場域，更是凝聚社區情感的核心，今天活動結合傳統書法藝術與在地市場文化，讓市民在日常採買之餘，也能感受濃厚的年節氛圍，也歡迎民眾前往新北市各公有市場選購優質的年節商品。

請繼續往下閱讀...

市場處說明，這次「6大超值年菜禮包」線上預購活動，集結五股、泰山、新莊第一、汐止秀豐及中和民享等公有市場推出海鮮澎湃組、總舖年菜組、幸福套組、金馬迎春組、經典佛跳牆與素食年菜組，優惠價自888元至2888元，民眾可至活動網站線上預購，此外，另同步整合25攤人氣攤商，推出多元年菜及年節食品，民眾可依需求自行向攤商訂購，相關活動與優惠資訊，可至「來新北逛菜市」臉書粉專查詢。

新北市市場處今在五股公有市場舉辦「墨香迎新歲．揮毫贈春聯」迎春活動，邀請書法名家現場揮毫送春聯。（圖由新北市市場處提供）

新北市市場處另集結新北12座公有市場、25 家人氣攤商推出多元年菜食品。（圖擷取自「來新北逛菜市」臉書）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法