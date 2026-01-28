為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    北市迪化年貨大街擴大禁菸範圍 蔣萬安：分流吸菸、非吸菸民眾

    2026/01/28 15:10 記者何玉華／台北報導
    台北年貨大街今年擴大範圍至迪化街周邊巷弄。（資料照）

    台北年貨大街今年擴大範圍至迪化街周邊巷弄。（資料照）

    台北年貨大街將於1月31日至2月15日在迪化街登場，今年擴大禁菸範圍至迪化街周邊巷弄，並在大稻埕碼頭右側設置1處開放的吸菸區，台北市長蔣萬安今（28）受訪表示，希望將吸菸者、非吸菸者分流，讓吸菸的朋友有集中的地方吸菸，民眾能避免吸入二手菸的危害。

    台北年貨大街去年首辦無菸年貨大街，共取締17名民眾並開罰；今年擴大範圍至迪化街周邊巷弄，並將延平北路至環河北路間的民生西路、歸綏街路段騎樓及人行道納入，同時在大稻埕碼頭右側設置1處開放的吸菸區，但民眾反映，吸菸區距年貨大街太遠，且須穿越車流量大的環河北路，既遠又麻煩，且年貨大街旁的廟宇及攤販能否配合禁菸？

    蔣萬安今天下午出席文山區里長座談前受訪，被問到年貨大街擴大禁菸範圍，相關單位是否做好應對了？蔣萬安表示，產業局商業處昨有召開記者會對外說明年貨大街全面禁菸，並擴大範圍到周邊的巷弄，商業處與商圈及在地里長們去現場會勘達到共識，將吸菸區設在大稻埕碼頭入口處，希望能將吸菸者還有非吸菸者有效的分流，讓吸菸的朋友有集中的地方吸菸，民眾就避免吸入二手菸的危害。

    ☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆

