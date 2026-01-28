薪資條件無法留住人才 全教總促解除教師兼職禁令

全教總呼籲教育部開放教師兼職。（資料照）

教育部長鄭英耀日前在全國大專校院校長會議中，提到支持教授支領產業與大學雙重薪資以留住人才，全教總今發表聲明指出，教育部既已打破「公教一體」的緊箍咒，認可人才價值應由市場與專業決定，則不應雙重標準，繼續以過時法令鎖住基層教師的生計。更主張政府若無法立即改善教師薪資，應立即廢除《教育人員任用條例》第34條，解除教師兼職禁令。

全教總理事長侯俊良指出，這種說法承認了單靠現行薪資制度無法對抗國際與產業界的挖角，而中小學同樣面臨嚴重的理工與專業學門「師資荒」，基層老師承受著高度的通膨壓力與繁重行政負擔，薪資實質購買力連年縮水。教育部若只關心高教教授的荷包，卻對基層老師的生存權視若無睹，不僅是不公平競爭，更是對國民基本教育階段教育專業的藐視。

請繼續往下閱讀...

侯俊良指出，隨著去年《教師待遇條例》的制定與大法官解釋公教分途的原則，教師已不再是傳統意義上的公務員。政府長期以《教育人員任用條例》第34條「除法令另有規定外，不得兼職」之規定，將教師課後時間完全鎖死。在薪資條件無法吸引人才的現況下，這種「低薪資、高限制」的結構，正是造成師資斷層的元凶之一。

因此，全教總主張廢除禁令、自謀生計、專業自主，呼籲教育部廢除《教育人員任用條例》第34條，徹底解除對教師公餘時間的勞動力束縛；改採「負面表列」管理，除非涉及教學利益衝突，否則政府無權限制教師發揮專業長才獲取額外收入；因應產業競爭，允許具備理工、資訊等特殊專長之教師比照「類醫學院模式」，於公餘時間與業界對接，以緩解基層STEM領域師資流失危機。

侯俊良強調，不希望老師必須靠外送或兼差度日，但當政府給不起合理的待遇，又不准老師發揮長才自謀生計，這就是制度性的壓迫，要求教育部在推動高教彈性薪資的同時，必須一併檢討各教育階段的薪資水準與限制，全教總捍衛全國教師的生存尊嚴，政府不應持續漠視基層教師的經濟困境。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法