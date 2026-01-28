博愛座老人又發作！英文質問外國女生「懷孕嗎」 還逼她拿醫療證明

1名年長男性乘客，在捷運上質問另外1名外國女性乘客為何坐在優先席（博愛座）上。（圖由@ii.vor_授權使用）

博愛座爭議又添1起！1名網友在Threads上分享影片，只見1名年長男性乘客，在捷運上質問另外1名外國女性乘客為何坐在優先席（博愛座）上，不但用英文逼問「妳懷孕嗎？」在對方表明身體不舒服後，他還要求對方出示醫療證明。影片一出引發網友撻伐。

1位來台讀書的外國網友，今日在Threads上貼出影片，曝光這起衝突。影片中可見，1名年長男性乘客已經坐在優先席上，卻不滿1名年輕國外女性乘客坐在他身旁的優先席座位。他當場指出，優先席是讓懷孕女性坐的，「妳是孕婦嗎？」女乘客回應，她上了整天的班，她的腳很不舒服，但男乘客卻開始咆哮「給我看你的診斷證明！」

請繼續往下閱讀...

短短15秒影片曝光後，引發網友公憤，紛紛留言表示：「他自己又不是沒得坐」、「誰家的老人趕快牽回去」、「搏鬥座老人特色：一定要烙英文」、「年輕人真辛苦，遇到一個吃飽太閒的」、「只好派出fumi阿姨」、「沒人做一下國民外交出聲制止那位丟臉的老人，

或者跟年輕人說不用理他嗎？」

影片由@ii.vor_授權轉載

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法