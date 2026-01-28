為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    招商流標4次 潭子國小日式校舍預計4月開放

    2026/01/28 14:59 記者張軒哲／台中報導
    潭子國小日式校舍整修之後，外觀典雅，古色古香。（記者張軒哲攝）

    潭子國小日式校舍整修之後，外觀典雅，古色古香。（記者張軒哲攝）

    台中市歷史建築「潭子國小日式校舍」8641萬元辦理修復工程，已於2021年9月完工，卻仍未開放，校方今日無奈指出，平日有安排學生在日式校舍上課，已流標4次，第5次才順利決標；得標廠商好事行銷文創公司指出，預計過年後會開始動工，預計4月開放，歡迎對於此場域有興趣的商家洽詢。

    潭子國小日式校舍保留5棟日式建築，格局完整，台中市文資處指出，其中1棟獨棟校長宿舍，另4棟則為教職員宿舍，宿舍屋頂鋪設水泥瓦，為和瓦樣式，牆體為編竹夾泥牆，外裝則為雨淋板，另屋面構造的防水層採用日治中期前較為普遍的檜木皮。因歷經多次風災及年久失修，導致屋瓦錯位多處漏水、木料腐朽損壞及部分建物倒塌，修復工程於2019年開工，針對遭白蟻侵蝕、腐朽的木構件予以抽換、整修，並進行結構補強，2021年完成修復。

    市議員蕭隆澤與周永鴻屢次在市議會質詢，潭子國小這5棟歷史建築已修復完工，卻放著養蚊子近5年之久，但管理機關教育局至今仍沒有公布明確定位未來使用方向，包括對外開放或對內教學使用；中市府教育局長蔣偉民表示，考量潭子國小日式校舍位於學校校外，委外經營可解決學校不易管理之問題，且後續可結合文化資產、推廣文化教育，依促參法辦理委外營運。

    好事行銷文創公司指出，潭子國小日式校舍園區正在整體規劃中，礙於明火規定限制，僅前2棟提供生活餐飲使用，未來將作為歷史場景再造為主軸的低碳觀光、教育文化場所。

    潭子國小日式校舍保留5棟日式建築，格局完整。（記者張軒哲攝）

    潭子國小日式校舍保留5棟日式建築，格局完整。（記者張軒哲攝）

    台中市歷史建築潭子國小日式校舍預計4月開放。（記者張軒哲攝）

    台中市歷史建築潭子國小日式校舍預計4月開放。（記者張軒哲攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播