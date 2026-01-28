招商流標4次 潭子國小日式校舍預計4月開放

潭子國小日式校舍整修之後，外觀典雅，古色古香。（記者張軒哲攝）

台中市歷史建築「潭子國小日式校舍」8641萬元辦理修復工程，已於2021年9月完工，卻仍未開放，校方今日無奈指出，平日有安排學生在日式校舍上課，已流標4次，第5次才順利決標；得標廠商好事行銷文創公司指出，預計過年後會開始動工，預計4月開放，歡迎對於此場域有興趣的商家洽詢。

潭子國小日式校舍保留5棟日式建築，格局完整，台中市文資處指出，其中1棟獨棟校長宿舍，另4棟則為教職員宿舍，宿舍屋頂鋪設水泥瓦，為和瓦樣式，牆體為編竹夾泥牆，外裝則為雨淋板，另屋面構造的防水層採用日治中期前較為普遍的檜木皮。因歷經多次風災及年久失修，導致屋瓦錯位多處漏水、木料腐朽損壞及部分建物倒塌，修復工程於2019年開工，針對遭白蟻侵蝕、腐朽的木構件予以抽換、整修，並進行結構補強，2021年完成修復。

市議員蕭隆澤與周永鴻屢次在市議會質詢，潭子國小這5棟歷史建築已修復完工，卻放著養蚊子近5年之久，但管理機關教育局至今仍沒有公布明確定位未來使用方向，包括對外開放或對內教學使用；中市府教育局長蔣偉民表示，考量潭子國小日式校舍位於學校校外，委外經營可解決學校不易管理之問題，且後續可結合文化資產、推廣文化教育，依促參法辦理委外營運。

好事行銷文創公司指出，潭子國小日式校舍園區正在整體規劃中，礙於明火規定限制，僅前2棟提供生活餐飲使用，未來將作為歷史場景再造為主軸的低碳觀光、教育文化場所。

潭子國小日式校舍保留5棟日式建築，格局完整。（記者張軒哲攝）

台中市歷史建築潭子國小日式校舍預計4月開放。（記者張軒哲攝）

