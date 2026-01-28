為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    搶占新年商機拚就業 1/30新北就博會釋出逾2500職缺

    2026/01/28 14:13 記者賴筱桐／新北報導
    新北市暖冬就博會釋出逾2500個職缺，圖為廠商向民眾說明職缺內容。（圖由新北市勞工局提供）

    新北市暖冬就博會釋出逾2500個職缺，圖為廠商向民眾說明職缺內容。（圖由新北市勞工局提供）

    新北市勞工局將於1月30日上午10點至下午3點，在市府6樓大禮堂舉辦「2026新北市暖冬就業博覽會」，現場邀集包含南亞科技、松川精密、桓達科技、新光三越、特力屋、唐吉訶德、康是美、NET等54家國內外知名企業，釋出逾2500個優質職缺，橫跨科技製造、餐飲旅宿、零售量販及物流運輸等產業，提供多元的求職選擇。

    勞工局長陳瑞嘉表示，隨著農曆春節將至，企業瞄準節慶商機，積極展開用人布局，「暖冬徵才」不僅反映年前的招募熱潮，更精準對接返鄉、走春及年後的消費動能，以填補春節期間龐大的人力需求。

    陳瑞嘉說，本次徵才主要產業為旅宿餐飲業，占比約3成8；其次為零售量販業，占比約2成，同步釋出儲備幹部、工程專員、財務管理師及行銷企劃專員等職缺，民眾可依自身職涯規劃，提前擘劃轉職藍圖。

    薪資方面，大南汽車延攬大巴駕駛長月薪70K起，南京資訊硬體研發高級工程師及主辦會計，開出月薪55K起，亞洲藏壽司招募儲備幹部，月薪52K起，台灣松屋徵求店長，月薪51K起。

    此外，日本人氣品牌三友藥妝開出兼職藥師，時薪最高500元；雲雀國際內外場兼職人員時薪最高300元，另有鼎王國際、台灣樂天皇朝等餐飲品牌，兼職人員時薪210至220元起。

    活動現場提供手語翻譯服務，協助聽語障求職者洽談職缺，同時邀請專業職涯顧問提供「履歷健診」服務，透過一對一指導，幫助求職者優化履歷、提升面試競爭力；另設置「就業促進服務專區」，提供各類就業專案及諮詢服務，活動詳情上「新北市人力網」查詢。

    新北市勞工局將於1月30日上午10點至下午3點，在市府6樓大禮堂舉辦「2026新北市暖冬就業博覽會」。圖為2025年就博會。（圖由新北勞工局提供）

    新北市勞工局將於1月30日上午10點至下午3點，在市府6樓大禮堂舉辦「2026新北市暖冬就業博覽會」。圖為2025年就博會。（圖由新北勞工局提供）

