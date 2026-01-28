關注光復受災戶年關 安得烈500箱年菜送暖助弱

安得烈慈善協會執行長羅紹和（右）親自發送年菜食物箱。（圖由安得烈慈善協會提供）

農曆年將至，但花蓮堰塞湖災區的弱勢族群仍亟需外界關注，安得烈慈善協會持續關心光復鄉災民，特別準備500箱年菜，分送給在地弱勢家戶，陪伴其度過溫馨、有盼望的年節。

年節前夕，安得烈執行長羅紹和將親自前往花蓮光復鄉，致贈500箱滿載關懷的年菜食物箱，並關心鄉親災後重建的進度與實際需要，他表示：「災後重建是一條漫長而艱難的道路，我們盼望透過持續的陪伴，為孩子與家庭留下溫暖而難忘的回憶，也希望這些年菜，能陪伴他們與家人一同度過一個溫馨、有盼望的年節。」

食物箱發送地點包含：花蓮縣光復鄉公所、明利基督長老教會、馬太鞍長老教會及太巴塱基督長老教會等；除了年菜食物箱，去年災情第一時間緊急發放過安心食物箱，也捐助善款幫光復商工、光復國中修繕；去年耶誕節前夕也攜手企業為當地7校準備禮物，持續給當地送暖。

協會統計，每年都會預備年菜食物箱，菜色皆由協會與合作廠商共同研發，採常溫保存設計，兼顧保存便利與食用安心，今年全台預計發出6千箱，不僅提供實質物資，更承載著社會對弱勢家庭的關懷與惦記，讓他們在年節時刻感受到被記掛的溫暖。

光復鄉公所林姓科長也感謝安得烈長期投入，表示：「自災害發生以來，安得烈慈善協會第一時間即提供食物箱援助，這次又為家庭預備常溫年菜，對受災家庭而言，不僅實用，更是在最需要的時刻，帶來最溫暖的陪伴。」

花蓮縣光復鄉公所的工作人員，協助將發送安得烈慈善協會的年菜食物箱給現場領取家戶。（圖由安得烈慈善協會提供）

