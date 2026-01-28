五福旅遊遭駭「旅客個資外洩」 觀光署展開行政調查

五福旅遊遭駭客攻擊，旅客護照、行程等資料外洩，業者致歉並向警方報案。（圖擷取自五福旅遊官網）

五福旅遊遭駭客攻擊，旅客護照、行程等資料外洩，業者對此致歉，並向警方報案，同時也通報主管機關交通部觀光署。觀光署今天（28日）說明，已接獲通報，將展開行政調查。

上櫃公司五福旅遊昨晚發布重訊，並發布官方聲明指出，公司資安監控系統近日偵測到異常攻擊，第一時間啟動防禦機制，並盤查伺服器紀錄。初步清查主要集中於影像圖庫系統，而經資安專業單位深入鑑識後，確認受影響範圍比預期廣，部分旅客個資受損。

五福旅遊初步確認受影響資料，包括部分旅客姓名、護照及行程內容。至於旅客信用卡及金流機敏資料，均採符合國際標準的加密存儲，或是委託第三方支付處理，未儲存於受攻擊伺服器中，信用卡資料安全無虞。

五福旅遊表示，已依法向刑事局報案，並通報觀光署，全力配合偵辦。也透過簡訊、電子郵件提醒旅客提高警覺，五福不會電話要求客戶提供帳戶、信用卡資料，或要求操作ATM，有疑慮請撥打客服02-6609-7119。

五福旅遊說明，已完成全系統安全檢測與漏洞補強，並提升防火牆等級與存取授權監控，未來將持續投入資安預算，保障旅客個資安全。目前公司營運及出團行程正常進行，未受影響，對於造成旅客及社會大眾的憂慮，致上最深歉意。

觀光署表示，已接獲通報，會展開行政調查。

根據「旅行業個人資料檔案安全維護計畫及處理辦法」，保有8000筆消費者個資的旅行社，要依規定採取安全措施，防範個資被竊取、竄改、毀損、滅失或洩漏，並訂定應變、通報及預防機制；若個資發生外洩，除通知當事人，若危及旅行社正常營運或大量當事人權益，應於72小時內通報主管機關。

違者得依個資法48條開罰。罰鍰依據不同樣態而異，2萬至1500萬元不等。例如旅行社未依規定通報主管機關，可處2萬元以上20萬元以下罰鍰；未依規定辦理個資安全維護事項，可處2萬元以上200萬元以下罰鍰，屆期未改正者，得按次處15萬元以上1500萬元以下罰鍰。

