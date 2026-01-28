為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    垃圾應正確分類 新北環保局加強「破袋稽查」違者最高罰6千元

    2026/01/28 14:19 記者翁聿煌／新北報導
    環保局持續加強「危險物品禁丟垃圾車」宣導及破袋稽查。（新北市環保局提供）

    環保局持續加強「危險物品禁丟垃圾車」宣導及破袋稽查。（新北市環保局提供）

    新北市環保局持續推動垃圾分類宣導，猶記土城區清潔隊曾經發生民眾不慎將垃圾包中夾雜瓦斯噴罐，導致垃圾車進行壓縮過程發生擠壓摩擦產生火花爆炸，造成2名清潔隊員受傷，環保局表示將加強破袋稽查，若發現未落實分類的情形，將依法告發處分，最高可處6千元罰緩，確實區分危險物品，共同守護第一線清潔隊員安全。

    環保局指出，過年前民眾大掃除往往會清理出大量雜物，如果沒有確實分類好，誤將危險物品混入垃圾，可能會影響收運安全，所以環保局持續加強「危險物品禁丟垃圾車」宣導，如高壓鋼瓶、滅火器、碳粉匣等物品應優先交回販賣業者逆向回收；造型噴霧、芳香劑、殺蟲劑、瓦斯罐等高壓噴霧瓶罐，回收時應遵行「完、包、警、收」4步驟─「確認用完、獨立打包、加註警語、交付資收」，應先排空後再交付資源回收車；行動電源應單獨交付資源回收車，請勿直接丟至垃圾車。

    環保局說明，環保局除了推動隨袋徵收政策、建置黃金資收站及宣導垃圾減量，並強化循線收運查核，稽查員實際執行破袋檢查時，除現場輔導民眾落實垃圾分類，未分類部分將處以退運並開立勸導單，針對屢勸不聽或違規情節嚴重（如夾雜危險物品）者，將依《廢棄物清理法》告發，經統計去年度針對62條收運路線，共計執行1100包垃圾破袋稽查，發現未落實分類的物品中以紙類及廚餘佔大宗，垃圾應依規定區分「一般垃圾」、「廚餘」及「資源回收物」3類，民眾可至環保局「回收物品易查通」網站（https://recycle.ntpc.gov.tw/Article/Index/category16）查詢。

    新北市環保局宣導危險物品禁丟垃圾車及回收原則。（新北市環保局提供）

    新北市環保局宣導危險物品禁丟垃圾車及回收原則。（新北市環保局提供）

