苗栗竹南公義里農地大坑洞 施作30公尺溝渠避免掏空

苗栗竹南公義里農地大坑洞，施作30公尺溝渠避免形成「天坑」。（葉忠倫提供）

苗栗縣竹南鎮公義里一處農地於2023年5月間被民眾發現一處直徑約5公尺的圓形大坑洞，引起不少民眾關注、更被形容為「天坑」。經苗栗縣議員葉忠倫邀集立委陳超明國會辦公室、農業部農田水利署、水土保持署、苗縣府等單位會勘後，由苗縣府水利處施作溝渠避免地基遭持續掏空，工程如今進入完工、驗收階段。

苗縣府水利處指出，施作約30公尺長溝渠後恢復農水路功能可避免民眾擔心問題；另外，縣府水利處水土保持科也提及，關於民眾反映因農機等需通行、建議溝渠加蓋部分，並非水利處權責，若有需求將建議權責單位會勘處理。

該處農地圓形大坑洞當時被民眾發現時，被形容為天坑，更說「特斯拉不知道能塞幾輛」，其他民眾見到相關畫面後甚至有人提到「往地心的入口已經打開……」。

葉忠倫說，之前因該處排水系統通行水路斷裂約20公尺長，使得排水中斷、無法銜接，遇到較大雨勢水流容易由排水系統斷裂處回流甚至進一步掏空地基，當時竹南鎮公所緊急處理回填並挖設小渠道導水，但須要治本。

葉忠倫也指出，由於附近居民反映農機具等需通行，待工程正式完工後他會持續關注，並討論如何處理後續問題。

