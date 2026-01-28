新北第27處中央社宅「貴和安居B」動土 預計興建688戶

「貴和安居B」社宅27日舉行動工典禮，預計2029年竣工。（記者翁聿煌攝）

國家住宅及都市更新中心28日在新北市泰山區舉行「貴和安居B」社會住宅新建統包工程動土典禮，此案為中央於新北市動土的第27處社宅，也是泰山的第2處，規劃688戶預計2029年竣工，總工程經費40億9750萬元，由中央全額投資興建。

國家住都中心表示，「貴和安居B」社宅位於泰山區貴和里，臨明志路三段及明志路三段204巷，南側為興建中、即將完工的「貴和安居A」社宅，東側為「塭仔圳重劃區」，鄰近明志科技大學、輔仁大學、輔大醫院及泰山工業區，交通方面，距離桃園機場捷運「泰山貴和站」約500公尺、距中和新蘆線「丹鳳站」約920公尺，具備完善生活機能。

「中和安居B」建築規模為3棟地上14層、地下3層，設計上導入雨水回收系統、節能照明與高效能設備，落實永續環保理念，基地周圍將於綠色植栽與人行步道，塑造友善安全步行環境，促進社區交流共融。

國家住都中心表示，「中和安居B」東側的「新泰塭仔圳市地重劃」為雙北地區第二大的重劃區，未來將整合住宅、商業及產業專用功能，並設置4萬坪公園，未來隨著五泰輕軌、泰板輕軌、楓江產業園區及浮島計劃逐步落實，預期將為新莊、泰山地區帶來人口成長與發展動能。

國家住都中心表示，本案基地原本為空軍神箭營區慈光廿六村，基地一期涵蓋興建中的「貴和安居A」社宅，及新建完工的國軍職務宿舍，舊有宿舍已經由國家住都中心代為辦理拆除作業，並啟動社宅二期興建工程，即「貴和安居B」。

「貴和安居B」社宅位於泰山明志路三段，鄰近捷運站及輔大醫院。（記者翁聿煌攝）

「貴和安居B」為新北第27處中央社會住宅，預計興建688戶。（記者翁聿煌攝）

