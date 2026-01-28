唐氏症基金會捐贈702份年菜 幫助桃園市弱勢家戶度好年

唐氏症基金會捐贈年菜給桃園市弱勢家戶，由市長張善政（中）代表受贈。（記者周敏鴻攝）

財團法人中華民國唐氏症基金會今天捐贈價值62萬元的702份年菜「鴻福海陸小套餐」給桃園市弱勢家戶，基金會董事長林正俠說，基金會今年募得1萬餘份年菜組合，除依照往例捐贈給全國的啟智、啟聰、啟明等28所學校，也捐贈給台北、新北、桃園、台中、高雄、屏東、馬祖等縣市，盼能幫助更多的弱勢家戶。

唐氏症基金會年菜捐贈儀式今在桃園市政府舉辦，由桃園市長張善政代表受贈並致贈感謝牌肯定基金會的善舉，他說，基金會緣起於家長組織，目的為協助唐氏症家庭一起面對與解決遇到的困難，1998年募集資經費成立基金會，如今還逐步將服務經驗拓展到更多有需求的地方，有餘力幫助其他弱勢家戶，令人感佩。

年菜「鴻福海陸小套餐」包括紅燒獅子頭、栗子燒雞、糖醋鮮魚排、味噌虱目魚丸湯等菜餚，唐氏症基金會捐贈後，將由桃園市政府社會局分配發送給身心障礙者家庭、中低收入戶、經濟弱勢戶、社區關懷據點長者等，期盼讓他們溫馨圍爐，社會局長陳寶民說，公私協力才能創造資源最大的效益，歡迎有意願捐贈物資者，能與桃園市安家實物銀行聯繫，共同幫助更多弱勢家戶。

