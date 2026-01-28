宜縣空拍機投毒案 受害農場沉痛聲明要為死去小生命討公道

空拍投毒案發生後，獸醫團隊對死亡山羊進行解剖。（資料照）

宜蘭縣發生全國首宗空拍機投毒案，造成侏儒山羊、梅花鹿及羊駝共3隻動物誤食毒餌死亡。受害農場星夢森林劇場發聲明指出，園方會配合訴訟，為死去小生命討回公道，希望喚起社會對生命價值的重視。

宜蘭縣三星鄉某農場王姓負責人，不滿前員工離職跳槽，2023年6月間，3度操控空拍機飛到鄰近一家農場，將毒餌灑落園區內，導致園區三隻動物誤食死亡。宜蘭地檢署偵結，認定王男手段惡劣且無悔意，依違反動物保護法及刑法毀損罪起訴，並向法院請求從重量刑。受害農場即位在冬山鄉的星夢森林劇場。

請繼續往下閱讀...

星夢森林劇場透過臉書粉專發文指出，2023年夏天，星夢園區遭受令人痛心的非法傷害，導致多位可愛小生命中毒受創，甚至有毛小孩在醫護人員全力急救後，依然遺憾地離開了我們。這對每一位把動物當成家人的星夢夥伴來說，是心碎且不可饒恕的悲劇。

為了守護我們的動物家人，案發當下即刻報警，配合檢警調查，經歷漫長偵查後，近日接獲通知，宜蘭地檢署已偵結並提起公訴。雖然法律無法讓逝去的生命重來，但這份起訴書，是對那些無辜生命的一份交代。

身為動物照養產業的一員，我們始終深信，經營動物場域不僅是商業活動，更是一份對生命的承諾與責任。同業間的競爭應建立在動物照養及環境品質的提升，而非跨越道德與法律的紅線，更不應讓無辜的動物淪為競爭下的犧牲品。

星夢由衷希望，此事能喚起社會對「生命價值」的重視，也會配合訴訟，捍衛動物安危，為祂們討回公道，案發們已與保全公司合作，全面升級園區安保監控與照護措施，用最嚴謹的線守護每一位毛孩子。

空投毒餌。（圖由讀者提供）

作案用的空拍機。（圖由警方提供）

宜蘭縣星夢森林劇場發聲明，要為死去小生命討回公道。（圖取自星夢森林劇場粉專）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法