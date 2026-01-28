為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    北市好孕專車3/3起增Uber可選 前200名可獲千元優惠

    2026/01/28 13:59 記者董冠怡／台北報導
    台北市長蔣萬安（右2）與Uber亞太區公共政策資深總監Mike Orgill（左），一同出席好孕乘車政策與Uber合作發布記者會，會中兩人一同簽署合作備忘錄，並與所有來賓一同合影。（記者田裕華攝）

    台北市長蔣萬安（右2）與Uber亞太區公共政策資深總監Mike Orgill（左），一同出席好孕乘車政策與Uber合作發布記者會，會中兩人一同簽署合作備忘錄，並與所有來賓一同合影。（記者田裕華攝）

    「台北市好孕2U專車補助」2023年7月上路，12家合作車隊共近1萬6000台計程車，2年半來累計服務趟次預估下月將達100萬，議員曾批好孕專車難叫、司機素質參差不齊、加裝安全座椅者少，市長蔣萬安今天宣布，3月3日起搭車新增「Uber」選項，整體車輛服務量能翻倍至3萬4000輛，安全座椅車輛數全國居首，但未說明實際數據；前200名使用「Uber」App乘車券搭車，可獲總值1000元的優惠券。

    蔣萬安指出，這次「Uber」加入有3大亮點，首先是業者在台首次透過數位平台與地方政府合作；其次，投入服務的車輛數呈翻倍成長，從原本1萬5000餘輛提升至3萬4000多輛，擴大服務量能；第三，兒童安全座椅車輛數全國第一。服務上線後，前200名乘客可獲總值1000元（50元20張）的乘車優惠序號，希望孕媽咪們能夠持續給予意見反饋，增進服務品質。

    Uber台灣營運總監鄧安淇說明操作方式，下載「台北通」APP將好孕2U電子乘車金，「1:1」兌換Uber乘車券後於「Uber」APP使用，每次限兌換1張、定額250元。乘車選項包括適合家庭出遊的加大6人座優步、零排放電動車的純電舒適優步，以及配備0歲至7歲專案兒童安全座椅的寶寶優步，寶寶優步行程合作駕駛為車隊中評分最高、服務經驗良好者，且須通過專屬兒童安全座椅訓練。

    蔣萬安提到，台北市生育率從他上任前的0.84、首年0.97、第二年1.04，許多孕媽咪都對市府提出的多項服務很有感，除了好孕專車，去年也推出幸福住宅和生生喝鮮奶、今年6月要完成的婦幼專責醫院，未來還有營養午餐免費，打造無菸城市等重大政策，持續努力接軌國際，打造台北市成為全球幸福城市。

    Uber亞太區公共政策總監歐吉爾（Mike Orgill）致詞說，近年持續發展提升乘車安全的科技功能，提供安全、便利、有效和可靠的生活方式，希望可以滿足不同使用者的需求，尤其著重家庭成員中的長者、青少年的部分，協助安全出行並掌握動向，好孕專案補上了另一塊拼圖。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播