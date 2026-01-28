衛福部拚AI模式開發！啟用「跨國聯邦學習平台」 促成台泰合作

衛福部長石崇良指出，AI有「算力」、「資料」等2大關鍵，但同時也要具有「主權」的概念。（記者林志怡攝）

近年來AI已經慢慢融入日常生活中，衛福部長石崇良說，衛福部今日宣布成立「高算力中心暨跨國聯邦學習平台」，將在兼顧隱私與個資安全的情況下開發AI模式，並以「聯邦學習」的方式完成驗證後，提供給各醫療院所應用，也成功促成台灣、泰國之間的跨國驗證合作。

石崇良表示，AI有「算力」、「資料」等2大關鍵，但同時也要具有「主權」的概念，考量衛福部的公務資料有許多涉及個資與隱私，屬於高度敏感資料，因此衛福部自2024年開始逐步建立AI運算的中心，並陸續將成果應用於公文書寫、1966客服、長照相關審查等。

請繼續往下閱讀...

此外，石崇良說，為分享相關AI模式給其他有需要的醫療院所或單位，衛福部開始朝向「聯邦學習」發展，過去在台中榮總、三軍總醫院、亞東醫院、高雄長庚等驗證中心，與其聯盟架構下的16家醫院的協助下，衛福部已經完成聯邦學習的驗證，未來可推廣至台灣近100家區域醫院，甚至擴及全台所有醫院。

石崇良解釋，醫院每天都有很多豐富的病歷內容、臨床資料，但只有一部分會進入健保大數據，其他仍是保存在醫院的系統中，考量到資安與個資問題，也不適合上傳到任何雲端平台進行應用，未來衛福部可以把開發好的AI模式直接提供給醫療院所使用，並在資料不離開醫院的情況下，直接在本地進行運算。

「高算力中心暨跨國聯邦學習平台」以厚植AI應用為關鍵任務，明確定位為全國智慧醫療模型訓練與驗證的核心樞紐，3大特色包括AI應用發展兼顧隱私與個資安全之設計、智慧醫療模型可跨院與跨層級之訓練與驗證、為未來建立跨國驗證與認證機制基礎。

石崇良表示，高算力中心結合聯邦學習平台也促成台灣與泰國之間的歷史性跨國驗證合作，透過與泰國瑪希敦大學建立的跨國聯邦學習機制，台灣的智慧醫療產品未來可於東協市場進行驗證與落地，同時東協及泰國的優秀AI模型亦可在台灣完成臨床驗證。

衛福部說明，高效能運算所需的特殊電力規格與冷卻系統，逐步完成相關設施建置，並陸續導入高效能運算設備，加上GPU資源集中與共享的管理機制，讓高效能運算資源得以公平分配，供部內各單位依需求使用，大幅提升人工智慧模型訓練與邊緣運算導入的效率，加速政府AI應用與數位轉型進程。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法