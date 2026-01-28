中市年年排隊搶小提燈 民進黨團提案普發學童獲大會通過

台中市今年的小提燈是嚕嚕米，民進黨中市議會黨團提案要普發給小朋友。（市府提供）

每年台中市的小提燈都很搶手，尤其今年的小提燈是嚕嚕米，更成為搶手貨，民進黨中市議會黨團總召周永鴻今天在台中市議會提案，要求台中市政府參考高雄市政府的做法，普發元宵節小提燈予全市國小、幼兒園及特殊學校學童，獲得大會通過。

小提燈年年不足，家長拿不到只能向里長及民代索取，讓里長及民代都面臨極大的壓力，今年的小提燈又是超可愛的嚕嚕米，距離農曆春節及元宵節還有近1個月的時間，已有家長四處找嚕嚕米小提燈了。

民進黨中市議會總召周永鴻表示，高雄市政府體貼學童家長，直接透過學校系統元宵小提燈發放給學童，避免家長為了領取提燈而四處奔波、大排長龍。

他因此提案，表示為落實台中市親子友善政策。建議市府比照辦理，讓台中市的國小、幼兒園及特殊學校學生都能直接在校領取小提燈，讓孩子們開心過節，也幫家長省去排隊的時間與精力。

民進黨台中市議員張芬郁表示，不能普發現金，無法「馬上有錢」，至少「普發小提燈」給幼兒孩童，日前她即在議會提案，要求市長不要讓父母帶著孩子四處排隊要提燈，高雄市早已直接透過學校發送提燈給童，大家一起組裝製作提燈，年味更濃厚，台中市如果能做到一定普天同慶。

