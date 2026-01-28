竹市傳小六生遭霸凌1年半未處理 校長：啟動相關程序

新竹市某國小驚傳小六學生間霸凌行為長達1年半未處理，家長憤而在臉書社群發文批學校及教育處消極。（照片取自臉書社群新竹大小事貼文）

新竹市某國小驚傳有小六學生長期遭同班同學霸凌，時間長達1年半，家長在臉書社群發文控訴霸凌者的媽媽也在學校擔任代理教師，先前雙方協調時，霸凌者家長原答應要轉學，但至今未轉學，且持續對其孩子做出霸凌動作，讓孩子身心受創，痛批學校及市府教育處不聞不問，縱容霸凌者行為。

該校校長也具名在網路上回覆稱理解家長的擔憂與心情，對孩子在校園中發生的衝突與家長的焦慮，感同身受，強調學校已依《校園霸凌防制準則》啟動相關程序，包括去年9月26日，學校就完成通報、調和及輔導程序，學生間的衝突與互動問題，學校秉持保護當事學生、依法行政、教育輔導並重的原則審慎處理。

因涉及未成年學生與家庭隱私，依規學校無法對外說明個案細節或家長間協調內容，但尋求對受教權與校園安全最有利的方案，加強課間巡視與安全區隔，確保學生在校期間的安全與身心穩定。

市府教育處回應有接獲學校通報，並進行處理與督導機制，且釐清事件經過，學生有持續衝突或適應困難情形，也會請學校啟動輔導安置程序。

投訴家長在臉書各大社群發文稱孩子長期受班上同學霸凌，並出示帶孩子到醫院驗傷的證明單據，控訴學校對霸凌者行為消極處理，只因霸凌者的媽媽在學校擔任代理教師，且霸凌者家長原同意這學期就會轉學離開學校，但至今未轉學，反指控學校要霸凌者轉學，是顛倒是非，因為氣不過學校的消極與教育處不聞不問，才在網路公開發文。

