為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    台北燈節第二IP曝光！ 官方預告照一出兩派網友吵翻

    2026/01/28 14:12 即時新聞／綜合報導
    台北燈節釋出第二波合作IP是泡泡瑪特，網友紛紛猜測是人氣角色Molly。（擷取自台北旅遊網/Threads）

    台北燈節釋出第二波合作IP是泡泡瑪特，網友紛紛猜測是人氣角色Molly。（擷取自台北旅遊網/Threads）

    「2026台北燈節」首度推出「雙展區、雙IP」策展模式，橫跨西門展區與花博展區，將於2月25日至3月15日登場。先前已公布花博展區主燈將攜手全球知名IP《變形金剛 TRANSFORMERS》，另一個合作IP也引發網友關注。台北市觀傳局近日釋出第二波預告剪影，立刻掀起熱議，網友狂猜是中國潮玩品牌泡泡瑪特（Pop Mart）。

    台北市觀傳局官方粉專「台北市旅遊網」昨（27）日發文透露，西門展區將迎來第二組IP角色登場，並曝光剪影線索。從圖樣與標誌判斷，網友推測合作對象正是泡泡瑪特旗下經典角色，外界更點名最有可能是人氣角色Molly（茉莉）的馬年限定造型。

    不僅如此，小編也同步埋下伏筆指出，這次不是只有單一角色現身，而是「大家搶翻天的超級角色們」將一起現身西門町街頭，總共會有6個角色登場，並給出「蝴蝶、星星、雲朵、臭臉、奶瓶、熊貓」等線索，讓網友猜測還會有哪些泡泡瑪特人氣角色加入台北燈節。

    消息曝光後立刻引發討論，許多泡泡瑪特粉絲興奮表示期待，「知道會出什麼周邊，一定會排爆」、「剪影看起來就是Molly」、「好可愛」、「泡泡瑪特欸，Lisa也很喜歡，會不會跑來台灣看燈會」。

    但也有不同聲音出現，有網友質疑「台北市要變中國城喔，怎麼會用中國IP」、「沒venty啊，中國台北不意外」、「中國台北沒毛病兒」、「泡泡瑪特很醜誒」、「原來是中國醜娃」、「我以為是哪吒」、「台北你可以再醜一點沒關係」。

    在 Threads 查看

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播