台北燈節第二IP曝光！ 官方預告照一出兩派網友吵翻

台北燈節釋出第二波合作IP是泡泡瑪特，網友紛紛猜測是人氣角色Molly。（擷取自台北旅遊網/Threads）

「2026台北燈節」首度推出「雙展區、雙IP」策展模式，橫跨西門展區與花博展區，將於2月25日至3月15日登場。先前已公布花博展區主燈將攜手全球知名IP《變形金剛 TRANSFORMERS》，另一個合作IP也引發網友關注。台北市觀傳局近日釋出第二波預告剪影，立刻掀起熱議，網友狂猜是中國潮玩品牌泡泡瑪特（Pop Mart）。

台北市觀傳局官方粉專「台北市旅遊網」昨（27）日發文透露，西門展區將迎來第二組IP角色登場，並曝光剪影線索。從圖樣與標誌判斷，網友推測合作對象正是泡泡瑪特旗下經典角色，外界更點名最有可能是人氣角色Molly（茉莉）的馬年限定造型。

不僅如此，小編也同步埋下伏筆指出，這次不是只有單一角色現身，而是「大家搶翻天的超級角色們」將一起現身西門町街頭，總共會有6個角色登場，並給出「蝴蝶、星星、雲朵、臭臉、奶瓶、熊貓」等線索，讓網友猜測還會有哪些泡泡瑪特人氣角色加入台北燈節。

消息曝光後立刻引發討論，許多泡泡瑪特粉絲興奮表示期待，「知道會出什麼周邊，一定會排爆」、「剪影看起來就是Molly」、「好可愛」、「泡泡瑪特欸，Lisa也很喜歡，會不會跑來台灣看燈會」。

但也有不同聲音出現，有網友質疑「台北市要變中國城喔，怎麼會用中國IP」、「沒venty啊，中國台北不意外」、「中國台北沒毛病兒」、「泡泡瑪特很醜誒」、「原來是中國醜娃」、「我以為是哪吒」、「台北你可以再醜一點沒關係」。

