保護員工隱私 台灣虎航員工新版名牌「不揭露中文全名」

現代社群媒體發達，為提升員工個人隱私與安全，台灣虎航今（28）日宣布職場措施，2月1日起，第一線員工可依個人意願申請新版工作證或名牌，將移除中文姓氏，避免中文全名揭露，英文則以別名供外籍旅客辨識。

台灣虎航表示，為兼顧第一線員工隱私與服務識別，2月1日起開放員工依個人意願選擇是否申請新版工作證或名牌，避免中文全名揭露，讓同仁能在更具安全感的環境下，專注執行旅客搭機服務及飛航安全程序。

許多旅客喜愛透過鏡頭記錄飛行紀錄，虎航對此提醒，為維護每一位旅客的搭機品質及肖像權，並尊重第一線虎航員工的隱私空間，請旅客在拍攝航程紀錄時，避免在未經同意下將鏡頭對準其他乘客或正在執勤中的工作人員。虎航期待與旅客攜手，共同打造自在舒適的飛行空間。

除了隱私保護，虎航今年元旦起，也開放客艙組員配戴眼鏡執勤，減輕客艙組員長時間在較乾燥客艙環境下配戴隱形眼鏡的不適感，讓組員能以最佳狀態執勤。

