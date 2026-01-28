澎湖榮服處連續19年 龍行新城舉行新春揮毫

書法大師現場揮毫，連小朋友也目瞪口呆。（記者劉禹慶攝）

農曆春節將至，為營造年節歡樂熱鬧氣氛，澎湖縣榮民服務處與龍行新城A、B棟管委會，舉辦「揮毫贈春聯」活動，今天在澎湖最大集合式住宅-龍行新城舉辦馬年新春揮毫贈春聯活動，現場榮民及民眾索取踴躍。

今年澎湖縣榮服處邀請澎湖縣書法學會前理事長陳鼎盛等5位書法名家現場揮毫書寫，以行、草、隸、篆、楷，寫出變化多端又充滿喜氣的春聯。活動開始由處長余熙明致詞，感謝澎湖縣書法學會老師們的熱心參與。

活動由余熙明處長逐一致贈感謝狀及紀念品揭開序幕，提前感受春節氛圍，祝福貴賓、榮民及民眾們平安喜樂，馬年行大運，迎接嶄新的一年；由於龍行新城是澎湖最大集合式住宅，澎湖眷村全部遷移在此，也是榮民最多的社區，因此榮服處選擇在龍行新城，連續舉行19年的現場揮毫活動。

余熙明表示，除舊佈新是農曆過年的傳統習俗，寫春聯、貼春聯是我國傳統文化，囿於現代人生活忙碌，大多都是買現成印刷春聯，已經很少自己書寫春聯，要讓大家感受濃濃的年節氣氛及拉近人與人之間的互動，提前祝福大家新年快樂，平安順心、萬事如意。

澎湖縣榮服處連續19年，在龍行新城舉行現場揮毫活動。（記者劉禹慶攝）

