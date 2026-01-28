為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    澎湖榮服處連續19年 龍行新城舉行新春揮毫

    2026/01/28 12:19 記者劉禹慶／澎湖報導
    書法大師現場揮毫，連小朋友也目瞪口呆。（記者劉禹慶攝）

    書法大師現場揮毫，連小朋友也目瞪口呆。（記者劉禹慶攝）

    農曆春節將至，為營造年節歡樂熱鬧氣氛，澎湖縣榮民服務處與龍行新城A、B棟管委會，舉辦「揮毫贈春聯」活動，今天在澎湖最大集合式住宅-龍行新城舉辦馬年新春揮毫贈春聯活動，現場榮民及民眾索取踴躍。

    今年澎湖縣榮服處邀請澎湖縣書法學會前理事長陳鼎盛等5位書法名家現場揮毫書寫，以行、草、隸、篆、楷，寫出變化多端又充滿喜氣的春聯。活動開始由處長余熙明致詞，感謝澎湖縣書法學會老師們的熱心參與。

    活動由余熙明處長逐一致贈感謝狀及紀念品揭開序幕，提前感受春節氛圍，祝福貴賓、榮民及民眾們平安喜樂，馬年行大運，迎接嶄新的一年；由於龍行新城是澎湖最大集合式住宅，澎湖眷村全部遷移在此，也是榮民最多的社區，因此榮服處選擇在龍行新城，連續舉行19年的現場揮毫活動。

    余熙明表示，除舊佈新是農曆過年的傳統習俗，寫春聯、貼春聯是我國傳統文化，囿於現代人生活忙碌，大多都是買現成印刷春聯，已經很少自己書寫春聯，要讓大家感受濃濃的年節氣氛及拉近人與人之間的互動，提前祝福大家新年快樂，平安順心、萬事如意。

    澎湖縣榮服處連續19年，在龍行新城舉行現場揮毫活動。（記者劉禹慶攝）

    澎湖縣榮服處連續19年，在龍行新城舉行現場揮毫活動。（記者劉禹慶攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播