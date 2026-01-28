為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    高雄國中生以身護身障長者過馬路感動百萬網友 校方公開表揚

    2026/01/28 12:11 記者陳文嬋／高雄報導
    江詠恩以身護身障長者過馬路感動百萬網友。（記者陳文嬋攝）

    江詠恩以身護身障長者過馬路感動百萬網友。(記者陳文嬋攝)

    高雄市鳳山國中三年級資優班學生江詠恩昨天下午牽腳踏車保護身障長者過馬路，影片感動百萬網友，校方今天表揚他的善行，獎勵他小功一支，期盼這份溫暖與善意能成為社會的漣漪。

    江詠恩今受訪表示，昨天中午放學時，騎腳踏車陪同學回家，穿越鳳山區中山東路，突然看見一名阿伯行動不便，以雙手撐著身體辛苦過馬路，眼見行人號誌燈只剩下10多秒就要變成紅燈，阿伯還在路中間，且馬路很寬、車子很多，擔心阿伯來不及過馬路會被車撞到。

    江詠恩認為牽著腳踏車比較明顯，一路護著阿伯過馬路，過程中，阿伯一度勸江詠恩不要擔心他，還催促江詠恩趕快回家吃飯，讓江詠恩很感動，即便已經變成紅燈，他依然牽著腳踏車，堅定護送阿伯過馬路，再折返騎腳踏車回家；他很感謝當時路過車輛都停下來，等待他們過馬路。

    對於自己在網路上爆紅，江詠恩坦言「很驚嚇」，沒想到日行一善，竟變成網路瘋傳，昨天下午補習班同學在社群平台看到新聞興奮地跑來分享，才知道短短幾小時就已有2萬多人按讚；媽媽友人透過友人獲悉訊息，非常開心稱以他為榮。

    校長林季玲今天表揚江詠恩善行，獎勵他小功一支，還自掏腰包2千元鼓勵他，並請他分享心路歷程，藉此啟發更多學生在生活中落實關懷。

    校方強調，江詠恩舉動是發自內心直覺，這份溫暖來自於對他人的同理，這份溫暖的舉動傳回校園後，在師生間引起極大共鳴，全校與有榮焉，江詠恩的善行不僅是家人的驕傲，更成為同學們的榜樣。

    江詠恩以身護身障長者過馬路感動百萬網友，師生比讚肯定他的善行。（記者陳文嬋攝）

    江詠恩以身護身障長者過馬路感動百萬網友，師生比讚肯定他的善行。(記者陳文嬋攝)

    江詠恩以身護身障長者過馬路感動百萬網友，校長林季玲今天公開表揚他的善行。（記者陳文嬋攝）

    江詠恩以身護身障長者過馬路感動百萬網友，校長林季玲今天公開表揚他的善行。(記者陳文嬋攝)

