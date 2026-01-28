休息再出發 勞工再充電訓練津貼提高

勞動部推動「減班休息勞工再充電計畫」，配合今年度最低工資調升，每月最高可申請訓練津貼1萬6300元。（圖由雲嘉南分署提供）

勞動部推動「減班休息勞工再充電計畫」，配合今年度最低工資調升為每月2萬9500元、時薪196元，勞動力發展署雲嘉南分署長劉邦棟指出，勞動部同步調整，協助實施減班休息的勞工在工時調整期間穩定生活、強化職能，每月最高可申請訓練津貼1萬6300元。

劉邦棟指出，「減班休息勞工再充電計畫」不限產業別，只要是因國際情勢經勞資雙方協議並通報實施減班休息的企業所屬員工，就可申請參加計畫，利用減班期間強化自身職能、提升競爭力。若企業主動利用減班休息時段，依公司經營發展策略與職能需求，規劃客製化訓練課程，強化員工職能，補助項目涵蓋講師鐘點費與交通費、教材文具用品費、場地費及工作人員費用等，最高補助上限為350萬元。

另，勞工可利用減班休息期間，參與南分署辦理的訓練課程，透過勞動力發展數位服務平台線上學習新技能，還可於減班休息前後薪資差額範圍內，依實際參訓時數申請訓練津貼，平均月投保薪資逾3萬1800元之勞工，於減班休息前後薪資差額範圍內，每月最高可領1萬6300元；平均月投保薪資3萬1800元以下之勞工，每月最高可領到2940元，減輕經濟負擔。

