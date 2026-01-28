立百病毒拉警報！陳志金：「人畜共通」切記避免接觸感染源

泰國衛生官員25日在蘇凡納布機場，佩戴防護口罩監測國際航班抵達旅客。（歐新社）

疾管署預告將立百病毒感染症列為第5類法定傳染病，最快3月中上路。近期印度及孟加拉等地出現「立百病毒」疫情引起亞洲各國防疫單位的高度警覺。奇美醫院加護醫學部醫師陳志金今日於臉書發文發文提醒民眾應如何注意與預防等注意事項。

陳志金指出，立百病毒是一種「人畜共通」（自然宿主是果蝠）的病毒，最早於1998年在馬來西亞爆發，這病毒會引發立百腦炎，也會造成人類和其他動物（尤其以豬隻為主）交叉感染，嚴重的可引致死亡，致死率高達40％至75％。目前無特效藥物或疫苗，僅能採取支持性療法。

請繼續往下閱讀...

其命名來自爆發疫情的馬來西亞森美蘭州雙溪立百新村（Sungai Nipah）。1998年10月，位於馬來西亞北部怡保地區的豬農陸續出現發燒、頭痛、噁心、四肢無力等症狀，因為症狀與日本腦炎相似，曾一度被誤以為是日本腦炎。後來發現，即使採取多項預防日本腦炎（蚊子傳染，不會直接人傳人）的措施，疫情仍無法控制，甚至蔓延至馬來西亞南部、新加坡和其他鄰近國家。馬來西亞政府於是向世界衛生組織（WHO）尋求協助。

1999年3月馬來西亞森美蘭州雙溪立百新村（Sungai Nipah）爆發豬場及屠宰場工人腦炎死亡病例，此病原經澳洲及美國疾病控制與預防中心的專家確認後遂以第1個確定的病例發生地命名為立百病毒。此次疫情造成馬來西亞、新加坡及印尼將近300人感染病例，其中100多人死亡。此次疫情亦造成馬來西亞近900個豬場90多萬頭豬遭撲殺，對業界造成相當大的損失。

感染後常見症狀包括發燒、頭痛、喉嚨痛、嘔吐，嚴重者會迅速發展為急性呼吸道感染或致命的腦炎（意識不清、抽搐、昏迷）。台灣疾管署近日已將立百病毒列為第五類法定傳染病，強化監測與通報機制。

民眾應如何注意與預防？ 台灣目前尚無本土案例，民眾不必恐慌。如果要前往東南亞或南亞流行地區旅遊，應落實以下防護措施： 1.飲食安全：水果要徹底清洗與去皮，避免食用表皮破損或掉落在地上的水果。 2.禁食生食：避免飲用未經處理的生椰棗樹汁（Raw date palm sap），因為這常被蝙蝠唾液或尿液污染。 3.避免接觸感染源：遠離蝙蝠棲息地、養豬場或宰殺豬隻的場所。 4.避免接觸病畜分泌物（如豬、馬、狗等）。 5.勤洗手與衛生：使用酒精、肥皂或一般清潔劑即可。 6.人際防護：若家中有疑似感染者，應避免接觸其血液、體液或排泄物，並儘速就醫。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法